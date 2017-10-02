МАУ попала в громкий скандал с клиентами
2017-10-01 22:19
МАУ попала в громкий скандал с клиентами
Компания сняла пассажиров с рейса, несмотря на то, что они заранее купили билеты.
Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” попала в новый скандал, передает Rus.Media. Компания показала, как заботится и дорожит своими клиентами.
О сервисе рассказала Анастасия Мельниченко в Facebook. Представители компании не посадили на рейс Будапешт-Киев четырех пассажиров, которые заранее купили билеты. В МАУ объяснили ситуацию просто – овербукинг.
Клиентка рассказала, что нормальная авиакомпания поинтересовалась бы у пассажиров, кто готов сдать билет в обмен на 250 евро компенсации. Но в МАУ поступили иначе. Просто наугад сняли 4 пассажиров, хотя некоторым необходимо было срочно лететь в Киев.
“О денежной компенсации на месте не шла речь, а следовательно, считайте, мы ее не получим, потому что выбить что-то через бухгалтерию МАУ – это все равно, что выбить налоговые льготы по взятым на работу АТОшніков – то из области фантастики. и почему я должна еще быть в стрессе и куда-то идти, что-то выбивать? Мне должны были дать компенсацию на месте “, – рассказала Анастасия.
Пассажирам предложили добраться в Киеве с пересадками по 7 часов, или полететь прямым рейсом на следующий день. Части клиентов МАУ компенсировала перелет местами в бизнес-классе, а девушку посадили в эконом. На вопрос, с чем связана такая несправедливость, девушка сказала Анастасии, что не является представительницей МАУ, а только посредником. Этот вопрос не относится к ее компетенции.