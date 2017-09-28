МАУ летом 2018 г. откроет рейсы в Каир
2017-08-31 06:58
МАУ летом 2018 г. откроет рейсы в Каир
С 6 апреля новые регулярные рейсы продолжительностью 3 часа 20 минут будут выполнять четыре раза в неделю
Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ, Киев) в период летней навигации 2018 года запустит прямой регулярный рейс Киев-Каир, передает Rus.Media.
Как сообщила пресс-служба МАУ, с 6 апреля новые регулярные рейсы продолжительностью 3 часа 20 минут будут выполнять четыре раза в неделю на самолетах Boeing 737-800 и Boeing 737-900 с двумя классами обслуживания – бизнес и экономическим – в/из Международного аэропорта Каира (Cairo International Airport).
Расписание составлено таким образом, чтобы в международном аэропорту “Борисполь” (Киев) обеспечить оптимальные стыковки с сетью внутренних рейсов МАУ в/из Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Ивано-Франковска и Черновцов, а также предложить путешественникам из стран Европы и Азии удобную схему транзита через Киев.
Цена билета экономического класса в одну сторону с учетом всех сборов и налогов составляет: из Киева от 1 тыс 659 грн (цена может меняться в зависимости от колебаний курса гривны к доллару США), из Каира – от $109.
Как сообщалось, Международные авиалинии Украины намерены также запустить дальнемагистральные рейсы в Индию и Канаду в летней навигации 2018 года.
МАУ – ведущая украинская авиакомпания, которая соединяет Украину с более чем 80 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Америки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3 тыс. других городов мира. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова, Запорожья, Херсона, Винницы, Ивано-Франковска и Черновцов.
Флот МАУ состоит из 42 самолетов: четырех дальнемагистральных Boeing 767-300ER, 25 среднемагистральных Boeing 737NG, восьми Boeing 737 (в том числе одного грузового Boeing 737-300SF) и пяти Embraer-E190. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт “Борисполь” (КВР).
Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.