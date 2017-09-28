Матиос опроверг информацию о диверсионных группах и беспилотник в Калиновке
2017-09-28 13:51
Матиос опроверг информацию о диверсионных группах и беспилотник в Калиновке
В результате детонации боеприпасов государство понесло убытки на сумму около 800 млн долларов.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг версию о диверсионной группе как причины пожара на складе военных боеприпасов под Калиновкой (Винницкая область), передает Rus.Media.
«Есть момент, который бы я хотел отметить. Диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием по изучению материалов СБУ, других правоохранительных органов на территории области установлено не было, и данных о них нет», — сказал Матиос.
Он также опроверг версию о беспилотный летательный аппарат, звуки которого якобы слышали перед началом пожара.
«Антитеррористические учения СБУ фактически должны были проходить в Могилеве, и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и убежал, — не было. Мы должны установить причину, почему так произошло. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска», — заявил Матиос.
Напомним, пожар на складе боеприпасов Министерства обороны Украины произошла вечером 26 сентября. Народный депутат из фракции «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что в результате детонации боеприпасов государство понесло убытки на сумму около 800 млн долларов.
Кабинет министров Украины выделил 100 млн гривен на ликвидацию последствий взрывов. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента пострадали два человека, они госпитализированы.