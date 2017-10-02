Матиос: каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни
2017-10-01 21:51
Матиос: каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.
Об этом он заявил в эфире программы “Гордон” на телеканале “112 Украина”, передает Rus.Media.
“Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь”, – отметил он.
Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.
“Это мое табельное оружие. Я имею право на ее ношение, хранение и применение”, – сказал главный военный прокурор.
Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.