Матиос: каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни

despravda | 02.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-01 21:51

Матиос: каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.

Об этом он заявил в эфире программы “Гордон” на телеканале “112 Украина”, передает Rus.Media.

“Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь”, – отметил он.

Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.

“Это мое табельное оружие. Я имею право на ее ношение, хранение и применение”, – сказал главный военный прокурор.

Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.

 

 

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