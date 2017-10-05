Мать троих детей сняла на видео момент своего убийства
2017-10-04 21:51
Мать троих детей сняла на видео момент своего убийства
22-летняя Вилла Матиас снимала на телефон перепалку с соседом, который обвинил ее в том, что она распускает сплетни, однако девушка даже и представить не могла, что на камеру попадет ее смерть.
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На кадрах видно, как мужчина, которого погибшая называет Джулиано, поднимает футболку, достает пистолет и стреляет в упор, сообщает Rus.Media со ссылкой на Daily Mail.
Инцидент произошел в Сантана-де-Катагуасесі на юго-востоке Бразилии. Вилла потом хотела показать видео мужу, чтобы доказать, что сосед обвиняет ее в том, чего она не делала, и оскорбляет. Однако уже через две минуты ссора выходит из-под контроля и иметь трех детей получает выстрел в голову. Вилла умерла через несколько часов в больнице.
40-летний мужчина скрылся с места преступления, но напоследок он сказал: “Теперь ты пойдешь в ад, демон”.
Вскоре подозреваемый был задержан.