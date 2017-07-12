Мать-одиночка, страдает от этого ребенок

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Новое исследование выявило, как количество родителей влияет на благополучие ребенка, сообщает сайт Наша мама.

Ученые выяснили, что разницы в психическом здоровье между детьми, которые воспитываются в полных семьях, одинокими матерями, нет. Об этом сообщает британское издание, рассказывая об исследовании, результаты которого были представлены на 33-м ежегодном совещании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Женеве.

В ходе исследования ученые сравнили 69 одиноких матерей, которые сознательно приняли решение воспитывать ребенка самостоятельно, и 59 матерей из полных семей с двумя родителями и ребенком в возрасте от полутора до шести лет. Большинство женщин в исследовании были финансово стабильными, получали высшее образование и имели в прошлом значимые партнерские отношения. Исследование показало, что существенных различий в эмоциональной вовлеченности или родительском стрессе между этими семьями нет. Кроме того, одинокие матери чаще имеют более сильную поддержку, как родственников, так друзей и соседей.

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“Дети в обоих типах семей хорошо себя чувствуют с точки зрения своего благополучия”, – говорит помощник по исследованиям Матильда Бреаейс из Амстердамского университета. Она добавила, что не стоит говорить о том, что всем детям одиноких матерей плохо, основываясь на некоторых ситуациях, где родители пережили развод и конфликтуют между собой. “Любое негативное влияние на развитие ребенка в большей степени зависит от проблемных отношений между родителями и детьми, а не от отсутствия отца”, – сказала она. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: ivona.bigmir.net

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