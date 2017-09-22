Массовое вымирание видов начнется через сто лет, – ученые
2017-09-22 13:39
Массовое вымирание видов начнется через сто лет, – ученые
Следующее массовое вымирание может начаться в 2100 году за высокие уровни углекислого газа в океанах.
Об этом сообщил геофизик Дэниэл Ротман из Массачусетского технологического института , передает Rus.Media.
“Данные не говорят о том, что катастрофа случится на следующий день. Данные говорят о том, что круговорот углерода в природе станет нестабильным в ближайшее время, и его поведение невозможно предсказать. В прошлом, именно такие периоды нестабильности приводили к массовых вымираний”, – заявил Ротман.
Он исследовал колебания в цикле углерода, которые произошли в последние 542 млн лет.
Ротман определил увеличение и уменьшение объемов углерода-12 и углерода-13, двух изотопов, количество которых значительно варьировалась в истории Земли.
На основе этого он создал базу данных для оценки количества углерода в мировом океане в каждом историческом событии. В большинстве из этих эпизодов, объем углерода остался ниже определенного порога.
Однако в некоторых из них, в том числе в четырех из пяти последних случаев массового вымирания видов, этот порог был нарушен.
Американский ученый прогнозирует, что потребуется около 310 дополнительных гигатонн углерода в водах мирового океана, чтобы преодолеть порог и выйти на “территорию нестабильности”.
Ожидается, что этот объем будет в океане уже к 2100 году.
По мнению Ротмана, виды не начнут сразу вымирать. Зато в ближайшие сто лет может запуститься процесс исчезновения многих видов животных, который продлится около десяти тыс. лет.