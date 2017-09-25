Массовое отравление рыбой — счет идет на десятки человек
По меньшей мере 32 человека попали в больницу из-за пищевого отравления, спровоцированное копченой рыбой. Произошло чп на Львовщине.
По словам главного эпидемиолога Львовской области Наталии Тимко, 30 человек находятся во Львовской областной инфекционной клинической больнице, еще двое — в больнице городка Пустомыты, пишет obozrevatel. Среди пострадавших — пятеро детей, младшему только три года.
У всех госпитализированных — состояние средней тяжести, ближе к тяжелому. У людей повышенная температура тела, слабость, тошнота, рвота, диарея. Сейчас поставлен диагноз “острая кишечная инфекция”.
Как стало известно, все пострадавшие употребляли рыбу горячего копчения, купленную в одном месте — в ларьке на рынке “Привокзальный”. Продавец накануне купила 25 килограммов замороженной рыбы и коптила ее в домашних условиях.
По сообщению сайта forpost.lviv.ua первые пациенты начали поступать в Львовской областной инфекционной клинической 22 сентября. За один день было госпитализировано шестерых, а уже на следующее утро количество госпитализированных возросло до 10 человек, из низ 1 ребенок. А уже по состоянию на 24 сентября стало известно о 32 пострадавших.
О ситуации сообщено руководство областного лабораторного центра и соответствующих подразделений Держпродспоживслужби, которые осуществляют обследование и проводят работу в очаге инфекции.