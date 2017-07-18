Массовое мошенничество: черниговцев «развели» как детей
18.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сразу 10 заявлений о мошенничестве в течение одного дня поступило в городской отдел полиции. Такого массового мошенничества не было уже давно. Черниговцы звабилися на продажу дешевого «iPhone 5».
Объявления мошенники разместили на одном из сайтов объявлений. Условием продажи популярного смартфона была предоплата – пополнение мобильного телефона.
Люди переводили в среднем 200-300 гривен.
Однако ни один из них так и не получил ни «iPhone 5», ни денег обратно. Полиция проводит проверку.
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