Масштабную квартирную аферу раскрыли в Харькове
2017-10-02 13:59
Масштабную квартирную аферу раскрыли в Харькове
Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Орджоникидзевский районный суд Харькова иск о возврате собственности города 2-комнатной квартиры.
По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, в прошлом году в прокуратуру обратились представители горсовета и сообщили об отчуждении по поддельным документам квартиры, что находится на балансе города.
“Квартира стоимостью почти 400 тысяч гривен, в которой проживал одинокий пенсионер, не была приватизирована, а находилась в коммунальной собственности города. После смерти мужа его паспортом воспользовались мошенники. Они вклеили в него фото и подделали свидетельство о праве собственности покойного на жилье. С «липовыми» документами в начале 2016 года злоумышленники оформили доверенность на право продажи квартиры и в конце февраля 2016 года оформили «купчую», – рассказала Екатерина Шевцова.
Собственником квартиры стал харьковчанин, который, как выяснилось, обладает еще 6 квартирами. Кроме того, он является ипотекодержателем 2 квартир, что дает ему право стать их владельцем в случае невыполнения должником ипотечных обязательств.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями относительно возврата жилья в коммунальную собственность территориальной громады Харькова.
Кроме того, по факту незаконного отчуждения недвижимости продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).