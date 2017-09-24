Масштабный пожар в Харькове: эвакуированы десятки людей
2017-09-24 21:10
Масштабный пожар в Харькове: эвакуированы десятки людей
Пламя вспыхнуло в квартире на седьмом этаже.
В Харькове горела многоэтажка на вул. Роганской. Об этом сообщает ГСЧС, передает Rus.Media.
По данным ведомства, пламя вспыхнуло минувшим вечером в одной из квартир на седьмом этаже. В результате ветра оно быстро перекинулось на лоджию квартиры на девятом этаже.
“Разведкой было установлено наличие сильного задымления лестничной клетки, куда дым попал через открытые входные двери. Дальше он начал проникать в другие квартиры и реально угрожал их жителям”, – пояснили спасатели.
На улицу были выведены 23 жильцы дома. В результате пожара пострадала 41-летняя хозяйка квартиры, где произошло возгорание – женщину госпитализировали. Причина возникновения пожара устанавливается.