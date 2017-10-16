Масштабное ДТП на бульваре Перова в Киеве (фото)
2017-10-16 13:55
Масштабное ДТП на бульваре Перова в Киеве (фото)
Столкнулись маршрутка и пять автомобилей.
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Масштабное ДТП с пострадавшими произошло в Киеве на бульваре Перова, в направлении ст. м Левобережная в воскресенье вечером, 15 октября, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, передает Rus.Media
Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, ГАЗЕЛЬ, Богдан – маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen.
По предварительной информации, водитель автомобиля “Газель” не справился с управлением и сначала врезался в микроавтобус Volkswagen.
Пострадали 4 человека госпитализированы с многочисленными травмами. Несколько автомобилей получили серьезные механические повреждения.
Водителю автомобиля Газель оформляют административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, статья 130 Куоап.
На месте работают патрульная полиция, три кареты скорой помощи, следственно-оперативная группа.
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