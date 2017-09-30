Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие

despravda | 30.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-30 20:58

Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие
Пострадавших госпитализировали.

ДТП с пострадавшими произошло сегодня на Воздухофлотском проспекте в столице.

Об этом информируют в сообществе dtp.kiev.ua, передает Rus.Media .

Отмечают, что столкнулись три автомобиля: ЗАЗ, Opel и Hyundai. Свидетели говорят, что водитель Hyundai нарушил ПДД и, разворачиваясь через двойную сплошную, создал ДТП.

Пострадали водитель и пассажир Hyundai госпитализированы.

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