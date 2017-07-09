Маска из помидоров и меда против угрей

magictr | 09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Маска из меда

Лучшего средства для омоложения, пожалуй, не найти. Приготовить его можно следующим образом:

Натереть на терке 1 помидор плод среднего размера, к полученной кашице добавить 1 ст. ложку жидкого меда и 2 ст. л. сока из винограда. Размешать все любым столовым прибором;
Наложить массу на кожу и оставить впитываться на 20 минут;
Смывать только прохладной водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-Какая косметика вызывает рак?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Раннее развитие детей: необычный способ Kumon
  • Медовый коктель
  • Куриные котлеты с капустой

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr