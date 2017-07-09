Маска из помидоров и меда против угрей
09.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Лучшего средства для омоложения, пожалуй, не найти. Приготовить его можно следующим образом:
Натереть на терке 1 помидор плод среднего размера, к полученной кашице добавить 1 ст. ложку жидкого меда и 2 ст. л. сока из винограда. Размешать все любым столовым прибором;
Наложить массу на кожу и оставить впитываться на 20 минут;
Смывать только прохладной водой.
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