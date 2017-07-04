Маска из корицы и меда для омоложения лица
Приготовление: добавить к столовой ложке меда половину чайной ложки корицы, размешать до однородной массы.
Применение: нанести на лицо на 10-15 минут, затем тщательно смыть теплой водой, затем ополоснуть лицо холодной.
Противопоказания: не стоит применять маску в случае, когда на вашем лице есть прыщи воспалены, а уж тем более такие, которые нарывают. Попадание в болезненные участки данной смеси может усугубить ситуацию, вызвать раздражение или аллергическую реакцию.
Еще одно замечание: мед должен быть не пастеризованным (если вы покупаете его в магазине, на упаковке будет указано «raw»), ведь при пастеризации полезные свойства теряются. Пагубное воздействие на полезные микроэлементы оказывает и горячая вода.
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