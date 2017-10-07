Маск заявил, что может обеспечить электричеством разрушен ураганом Пуэрто-Рико
2017-10-07 11:00
Маск заявил, что может обеспечить электричеством разрушен ураганом Пуэрто-Рико
Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что его компания может обеспечить электричеством пострадавший от урагана “Мария” остров Пуэрто-Рико.
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Об этом Макс написал в своем Twitter в ответ на вопрос пользователя , передает Rus.Media.
“Может ли Илон Маск прийти и перестроить электросистему Пуэрто Рико с использованием автономных солнечных и аккумуляторных систем?” – написал пользователь Скот Стапф.
Маск ответил, что Tesla имеет подобный опыт на примере меньших островов, но пределы масштаба таких работ не существует, поэтому это можно сделать и для Пуэрто-Рико.
“Решение за правительством Пуэрто-Рико, коммунальщиками, инвесторами и, самое важное, за жителями”, – отметил Маск.
“@stapf The Tesla team has done this for many smaller islands around the world, but there is no scalability limit, so it can be done for Puerto Rico too. Such a decision would be in the hands of the PR govt, PUC, any commercial stakeholders and, most importantly, the people of PR.”