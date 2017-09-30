Маск: Ракетные путешествия от города до города продлятся несколько минут
2017-09-30 14:51
Маск: Ракетные путешествия от города до города продлятся несколько минут
Илон Маск заявил, что он планирует послать людей на Марс в 2024 году.
Маск: Ракетные путешествия от города до города продлятся несколько минут, передает Rus.Media.
Скоро люди смогут летать от города до города за несколько минут, заявил разработчик ракет и электромобилей Илон Маск.
Свой анонс он сделал на Международном конгрессе астронавтики в австралийском городе Аделаида.
В рекламном видео говорится, что путешествие из Лондона в Нью-Йорк продлится 29 минут.
Также Илон Маск сообщил, что планирует начать посылать людей на Марс в 2024 году. Необходимые для марсианской миссии космические корабли его компания SpaceX начнет строить уже в следующем году.
Он отметил, что SpaceX переориентируется на использование только одного типа космического транспортника, который бы мог выполнять все ее нынешние задачи и при этом совершать межпланетные путешествия.
Известна как BFR (Big Falcon Rocket), эта новая ракетная система также сможет быстро перевозить людей на Земле от города к городу.
“Все путешествия, которые люди считают долговременными, можно осуществить менее чем за полчаса”, – рассказал Илон Маск.
Впервые о своих амбициях относительно Марса он заговорил в 2016 году. И вот за год он уже раскрыл больше деталей.
Его будущая ракета BFR, хотя и залишатиметь достаточно массивной, длиной 106 метров в высоту при ширине 9 метров.
Однако от предыдущих версий ракет ее будет отличать цена, добавил конструктор: “Думаю, мы вычислили, как за нее платить. Это очень важно”.
Добиться удешевления удалось благодаря тому, что все усилия компании переориентируются на одну систему, которую потом будут использовать, чтобы удовлетворять все потребности клиентов.
Это означает, что BFR будет выводить на орбиту спутники и обслуживать космические станции так же, как сейчас это делают ракеты Falcon 9 и Dragon, и вместе с тем доставлять людей на Луну и Марс, а также будут выполнять так называемые маршруты “от точки до точки” на Земле – когда пассажиры будут путешествовать, например, от Нью-Йорка до Шанхая где-то за 40 минут.
“Некоторые из наших клиентов консервативны и хотят увидеть несколько полетов BFR, прежде чем спокино запускать что-то [на ней]”, – отмечает Илон Маск.
“Поэтому наш план строить дальше, чтобы создать запас Falcon 9 и Dragon для тех клиентов, которые хотят использовать старые ракеты, старые космические корабли – они это смогут делать, ведь мы получим соответствующий набор”, – пояснил руководитель SpaceX.
“Но потом все наши ресурсы будут направлены на строительство BFR”, – анонсировал он.
Будучи генеральным директором и главным конструктором SpaceX, Илон Маск также основал производителя электромобилей Tesla и возглавляет фирму SolarCity, которая специализируется на восстановительных технологиях, например, производстве батарей большой емкости.
Он снискал славу рок-звезды в глазах своих своих фанов, которым нравится его дальновидное мышление. И хотя на выполнение его обещаний иногда уходило значительно больше времени, чем он анонсировал, Илону Маску сделал несколько достижений, которые не удавались никому до него.
Среди них, в частности, успешное приземление 16 орбитальных ракет после выполнения их миссий. Две из них даже летали в космос двчі.
Главное в этой концепции – возможность многоразового использования. Деятельность в космосе сейчас такая дорога только через ее одноразовость, уверен конструктор.
Нет причины, добавляет он, почему бы ракетные системы не разрабатывались, как авиалайнеры, большинство средств при использовании которых идет на топливо.
Сейчас его ракета Falcon 9 может использоваться несколько раз лишь частично, тогда как BFR должен быть полностью многоразовой. То есть, один и тот же транспортник будет летать снова и снова.
Илон Маск признает, что его амбициозные планы иногда пробуксовывают.
Когда в Аделаиде он представил слайд презентации о том, что первая транспортная версия BFR без людей на борту направится к Марсу в 2022 году, конструктор отметил: “Это не ошибка, хотя это и вдохновляет”.
Его многочисленные фаны одобрительно встретили презентацию, однако бизнес-клиенты были немного ошарашены новостью, что SpaceX начинает переориентировать свои мощности на полностью новую ракетную систему.
Эти клиенты очень консерватнивні, как признал сам Илон Маск. Они только недавно свыклись с мыслью, чтобы выводить свои крайне дорогие спутники на “секонд-хенд”-ракетах Falcon. А теперь им придется привыкать к идеи, что и Falcon впоследствии заменит другая ракетная система BFR.