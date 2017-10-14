Маша Собко показала, что сделала с лицом своей дочери
2017-10-13 10:38
Маша Собко показала, что сделала с лицом своей дочери
Певица похвасталась свежими фотографиями в Инстаграм со своей дочерью.
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Маша Собко устроила фотосессию со своей дочкой возле зеркала и столика с косметикой, передает Rus.Media. Певица и ее малышка подросла здорово повеселились, нанося друг другу макияж.
Один из снимков Маша подписала так: “Девочки такие девочки)) Любимые румяна уже разбиты(( Когда я была маленькая моя мама прятала свою косметику на самый верхний ящик шкафа – но я все равно, каким образом, умудрялась достать помаду и размазать по всему лицу и еще одеть восемь юбок сразу и петь песни в тюбик лака для волос!”.
Еще Собко добавила: “Ой , чувствую моей косметике кранты))”.
Марию и ее дочь искупали в комплиментах, несмотря на то, что губы девочки размалеванные яркой помадой не так ровно, как у ее звездной мамы.