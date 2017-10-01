Марлос вызван в сборную на ближайшие матчи отбора к ЧМ
2017-09-30 21:42
Марлос вызван в сборную на ближайшие матчи отбора к ЧМ
Вингер Шахтера Марлос довизван в сборную Украины на матчи отбора на ЧМ-2018 против Хорватии и Косово, сообщает официальный сайт ФФУ.
Для Марлоса это дебютный вызов в сборную Украины — он только вчера получил украинский паспорт, передает Rus.Media.
Таким образом, Марлос стал вторым бразильцем, который может дебютировать в сборной Украины после Эдмара, который выступал за нее на 2011-14 годы.
29-летний Марлос перебрался в Украину в 2012 году и сначала выступал за Металлист, а потом за Шахтер. В текущем сезоне на его счету 12 матчей и 5 голов во всех турнирах за Горняков.
Сборная Украины сыграет против Косово 6 октября в Шкодере, а против Хорватии — 9 октября в Киеве. Чтобы зацепиться за путевку на чемпионат мира-2018, команде Андрея Шевченко надо выигрывать оба матча.