Марлос: Еще не умерла Украины ни слава, ни воля
2017-10-01 22:51
Марлос: Еще не умерла Украины ни слава, ни воля
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды атакующего полузащитника Шахтера Марлоса.
Несколько дней назад уроженец Бразилии получил украинское гражданство, передает Rus.Media. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко 28 сентября. После этого украинский бразилец был вызван в национальную сборную.
“Я очень счастлив. У меня появилась возможность, о которой я давно думал. Я принял это решение прислушавшись к сердцу. Надеюсь, украинцы меня поддержат. А если кто-то против? Я сделаю все, чтобы они изменили свое мнение”, — заявил Марлос на пресс-конференции.
“Семья полностью меня поддержала. Это было не только мое решение, но и решение всей семьи. Я счастлив. Это одно из самых важных моих решений”.
“Разговор с Шевченко? Когда мы увиделись, я ему сразу сказал, что хочу быть гражданином Украины. Шевченко сказал, что рад этому и готов вызвать меня в сборную, если это произойдет. Я поговорил Красниковым и Маркевичем, они меня поддержали, помогли адаптироваться в Украине. Это очень помогло принять украинское гражданство”.
“Я буду петь гимн Украины. Никакого страха у меня нет. Текст уже немного знаю, могу произнести начало: “Еще не умерла Украины ни слава, ни воля, еще нам, братья-украинцы, улыбнется судьба”.