Марки, посвященные селу Голінка
Публикует первые марки, посвященные Голинци и ее высоком административном статуса на Гетманщине. Голінська сотня 1648-1782.
Марки отпечатаны вчера, на Укрпочте, в блоке с государственным знаком, который будет гаситься вместе с маркой при пересылке адресатам.
Номинал – 2 грн 40 коп (отображается буквой V). То есть свободно по Украине. Из Киева в Голени например.
Думаю, это будет приятный сюрприз для голинский почты, всех трех ее работников. Тем более, голінська сотенная символика не только на марке, но и на самом конверте.
К сожалению, никто не отметил знаменательный юбилей – 250 лет Голинский почты. Она была основана в Голинци за универсалом Гетмана Кирилла Разумовского 1756 года. Соответственно в прошлом году можно было производить 260-летний юбилей. Государственной почты в Голинци.
Думаю, мы еще выпустим такую марку совместно с Укрпочтой. С фотоизображением старейшего почтальона Голени – известного ныне – Бориса Гринаця (между прочим двоюродного брата хорунжего Армии УНР).
Кто хочет такого письма с маркой “Голінська сотня 1648-1782” – пишите в личку или на странице. Кидайте адреса свои и знакомых голінців-казаков.
Может немного и позбираємо камней.
PS Спасибо казаку Сергей Салий за сопровождение проекта и дизайнерские работы. Салії с Троцівського куреня. Молодцы!
Ростислав МАРТЫНЮКДокторская правда- для тех кто хочет быть здоровым