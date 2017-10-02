Марию Яремчук раскритиковали за пластические операции
02.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-02 19:19
Марию Яремчук раскритиковали за пластические операции
Украинская исполнительница Мария Яремчук позиционирует себя, как красивую девушку с западной Украины.
Но, по факту, она уже давно отступила от своей естественной красоты и сделала несколько операций. Первое, что бросается в глаза – огромные губы певицы , передает Rus.Media .
Поклонники разочарованы, что с такими внешними данными певица все равно обратилась к пластике. В комментариях к соответствующему фото звезды они выразили свое возмущение по этому поводу.