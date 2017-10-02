Марию Яремчук раскритиковали за пластические операции

despravda | 02.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-02 19:19

Марию Яремчук раскритиковали за пластические операции
Украинская исполнительница Мария Яремчук позиционирует себя, как красивую девушку с западной Украины.

Но, по факту, она уже давно отступила от своей естественной красоты и сделала несколько операций. Первое, что бросается в глаза – огромные губы певицы , передает Rus.Media .

Поклонники разочарованы, что с такими внешними данными певица все равно обратилась к пластике. В комментариях к соответствующему фото звезды они выразили свое возмущение по этому поводу.

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