Марион Котийяр стала блондинкой (фото)
2017-09-26 12:18
Марион Котийяр стала блондинкой (фото)
Папарацци сфотографировали французскую актрису на одной из улиц города в ярком образе.
41-летняя Марион Котийяр присоединилась к многочисленной толпы звезд и ценительниц дизайнерских творений и посетила Неделю моды в Милане, передает Rus.Media. Папарацци сфотографировали французскую актрису на одной из улиц города в ярком образе. Марион была одета в эффектный светло-зеленый брючный костюм, причем яркость ему добавляла и новая прическа Котийяр.
Звезда фильма “Рок-н-Ролл” (Rock’n Roll) стала блондинкой. Актриса долгое время не меняла свой естественный цвет волос и для каждой премьеры выбирала элегантные укладки. На этот раз всем остальным причесок она предпочитала дерзкие косы, подчеркнули контрастный по отношению к основному цвету оттенок волос у корней.
Возможно, актриса согласилась на кардинальную смену имиджа для новой роли, но об этом точно не известно. Некоторые поклонники кинозвезды отметили, что светлый цвет волос гармонирует с голубыми глазами Марион. А что вы думаете о новом образе Котийяр?