Мария Яремчук и Ivan NAVI презентовали новый клип (видео)
2017-10-11 22:03
Мария Яремчук и Ivan NAVI презентовали новый клип (видео)
Бокс, страсть и танцевальные ритмы – все это в совместной работе”Химия”.
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Бокс, страсть и танцевальные ритмы – все это в совместной работе”Химия”, передает Rus.Media. Популярный молодой исполнитель Ivan NAVI представил клип “Химия”. Его съемки проходили на протяжении 37 часов. Синяки, кровь и бой за любовь Марии Яремчук – вот основной сюжет клипа “Химия”. Мария Яремчук поделилась впечатлениями от сотрудничества с Ivan NAVI: “Иван – очень позитивный парень и талантливый исполнитель, который сегодня демонстрирует динамичное музыкальное развитие. Именно поэтому я согласилась на feat с ним. Услышав песню впервые, почувствовала себя старшеклассницей, и,собственно, ее и сыграла в клипе. На съемочной площадке мы постоянно шутили и смеялись, что даже не заметили как пролетели двое суток”.