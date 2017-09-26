Манчестер Сити – Шахтер Донецк смотреть онлайн прямая трансляция матча 26 сентября
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в рамках Лиги Чемпионов. Когда начало матча Манчестер Сити – Шахтер Донецк 26 сентября в 21:45 по московскому времени.
Ставки, коэффициенты и прогноз на матч Манчестер Сити – Шахтер Донецк прямая трансляция, который состоится 26-09-2017, в рамках отборочного тура к чемпионату мира предлагаем вам смотреть прогноз на эту захватывающую игру.
Прогноз на матч Манчестер Сити – Шахтер Донецк
26 сентября 2017 года в 21:45, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится матч 2 тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити окажет приём донецкому Шахтеру.
Как можно было заметить, Манчестер Сити после не совсем уверенного начала за последнее время набрал такой ход, что вполне может считаться одним из самых сильных клубов в настоящий момент. Так вот именно с победы над Ливерпулем 5:0, «горожане» и начали громить соперников. За сентябрь месяц Сити провело 5 матчей, в которых выиграли 5 раз, а общий счет этих поединков – 22:1. В 1-м туре группового раунда Сити на выезде разгромило Фейеноорд со счетом 0:4.
Судя по всему, Паоло Фонсека и его подопечные умеют делать выводы после ошибок. Такой вывод можно сделать после поединка крайнего тура чемпионата Украины, в котором Шахтер Донецк разобрался с Звездой со счетом 2:4. Победа над командой из Кропивницкого со счетом 2:4, была крайне важна с психологической точки зрения, а также и в плане борьбы за чемпионство. К тому же в последнем туре потерял очки, тогда еще лидер – Динамо, а потому Шахтер вновь вернул себе 1 место.
Поединок во вторник станет первой очной встречей Манчестер Сити и Шахтера Донецк. Подопечные Гвардиолы, как я уже сказал, разыгрались не на шутку. На данный момент они лидеры АПЛ, но пока что только лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных голов, по сравнению с МЮ. Уменьшает и шансы Шахтера побороться за очки, отсутствие капитана – Дарио Срна, который был обвинен в подозрении в употреблении допинга. Ставка: ф1 -2