“Манчестер Сити” обыграл “Челси” в Лондоне
01.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-30 21:58
“Манчестер Сити” обыграл “Челси” в Лондоне
В матче между Манчестером и Челси единственный мяч забил атакующий полузащитник МинСити Кевин де Брюйне.
В субботу, 30 сентября, состоялся центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги, передает Rus.Media. В лондонском поединке сошлись местный “Челси” и “Сити” из Манчестера.
Единственный мяч, который решил исход всего поединка, на 67 минуте забил полузащитник “манчестер сити” Кевин де Брюйне, передает ФутболЮА.
После дальнего заброса от Уокера де Брюйне обыгрался с Жезусом и нанес неотразимый дальнего удара прямо в угол ворот “Челси”.
После семи туров “Сити” из Манчестера, с 19 очками занимает первое место в таблице АПЛ.