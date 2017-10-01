“Манчестер Сити” обыграл “Челси” в Лондоне

despravda | 01.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-30 21:58

“Манчестер Сити” обыграл “Челси” в Лондоне
В матче между Манчестером и Челси единственный мяч забил атакующий полузащитник МинСити Кевин де Брюйне.

В субботу, 30 сентября, состоялся центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги, передает Rus.Media. В лондонском поединке сошлись местный “Челси” и “Сити” из Манчестера.

Единственный мяч, который решил исход всего поединка, на 67 минуте забил полузащитник “манчестер сити” Кевин де Брюйне, передает ФутболЮА.

После дальнего заброса от Уокера де Брюйне обыгрался с Жезусом и нанес неотразимый дальнего удара прямо в угол ворот “Челси”.

После семи туров “Сити” из Манчестера, с 19 очками занимает первое место в таблице АПЛ.

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