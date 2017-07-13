Мама в декрете делает веселые “плюшевые” тортики (ФОТО)

magictr | 13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Кажется, еще одна мама нашла свое истинное призвание, сообщает сайт Наша мама.

Декрет – это время не только по уходу за ребенком (детьми), но и поиск себя. Эта Инста-мама нашла свое призвание.

Сюзанна Нг из Сингапура ушла с престижной работы, чтобы превратить свое хобби в любимое и прибыльное дело, а также, чтобы больше времени проводить с тремя детьми. Женщина выпекает торты. Но необычные, а “плюшевые”. Смотрите сами. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нечего стесняться: мамы всего мира показали, как кормят грудью (ФОТО)

Источник: 4mama.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr