Мама в декрете делает веселые “плюшевые” тортики (ФОТО)
13.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Кажется, еще одна мама нашла свое истинное призвание, сообщает сайт Наша мама.
Сюзанна Нг из Сингапура ушла с престижной работы, чтобы превратить свое хобби в любимое и прибыльное дело, а также, чтобы больше времени проводить с тремя детьми. Женщина выпекает торты. Но необычные, а “плюшевые”. Смотрите сами. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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Источник: 4mama.ua
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