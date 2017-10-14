Мама в 12 лет – скандальная история шестиклассницы!
2017-10-13 21:03
Мама в 12 лет – скандальная история шестиклассницы!
История 12-летней девочки, которая стала мамой…
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Шестиклассница из Борислава (Львовская область, Украина), 12-летняя Таня Лучишин, 17 сентября родила дочку Диану, передает Rus.Media.
История мамы-ребенка вызвала пристальный интерес не только у знакомых семьи и земляков, но и всех СМИ Украины.
Главный подозреваемый в отцовстве, 18-летний сосед семьи Лучишин – Андрей, на контакт с семьей Тани идти отказывался от камер журналистов убегал. Попытки отчима Тани, Ивана Еремина, поговорить с парнем по-мужски ни к чему не привели.
Таня Лучишин и ее мама в ситуации всеобщего осуждения и сплетен решились рассказать журналистам программы Касается каждого (канал Интер). И попросили о помощи: расставить все точки над “i“, добиться правды от потенциального отца Дианы.
Самое интересное, что о беременности девочки никто не знал, а ее мама узнала только за две недели до родов.