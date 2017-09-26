Малыш упал в бассейн и на своем примере помог спасти миллионы детей (видео)
2017-09-26 13:50
Малыш упал в бассейн и на своем примере помог спасти миллионы детей (видео)
Изменчива и капризна водная стихия опасна даже для взрослого, что уж говорить о маленьких детях.
Изменчива и капризна водная стихия опасна даже для взрослого, что уж говорить о маленьких детях, передает Rus.Media. Не умеют плавать крошки регулярно гибнут в водоемах. Согласно исследованиям ученых, утопление стало первой причиной смерти детей пяти и меньше лет в 18 штатах США. Многие родители просто не успевают следить за своими потомками.
Чтобы уберечь от гибели малышей, один врач еще в 1966 году основал компанию, учебную детишек плавать чуть ли не с рождения. На сегодняшний день на счету этой организации 788 задокументированных случаев, в которых их уроки спасли ребенку жизнь.
Пройдя такие курсы карапуз способен удержаться на поверхности водоема, даже если будет полностью обут и одет. Наглядная демонстрация навыков маленького ребенка, которую ты увидишь в этом ролике, докажет всем без исключения родителям, насколько важно научить своих крох плаванию как можно раньше. Прокрути ролик на 41-ую секунду и все сам увидишь!