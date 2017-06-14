Малярные работы завели завхоза в реанимацию
14.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговскую областную больницу госпитализирован мужчина (1957 года рождения) – завхоз этого медицинского учреждения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом основания костей черепа, ушиб головного мозга. Об этом стало известно из собственных источников. Мужчина осматривал территорию со строителями, которые проводят малярные работы на территории больницы, и упал с почти 2-метровой высоты. Пострадавший находится в реанимации. Проводится проверка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым