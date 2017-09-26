Малоизвестные способы применения лимона в восточной медицине
2017-09-26 13:55
Малоизвестные способы применения лимона в восточной медицине
Когда более целебного фрукта природа еще не придумала.
100 применений лимона в лечебных целях!, передает Rus.Media.
При кожных болезнях — лишаях, экземе, грибке и бородавках, помимо приема лимонного сока внутрь, пораженные места натрите лимонным соком, зуд и краснота уменьшатся.
Наставления по уходу за кожей. Разрежьте лимон пополам и натирайте им локти — так смягчается грубая кожа, затем смойте сок лимона и намажьте локти растительным маслом. Сделайте то же самое с коленями и шеей. Затем мягкими движениями вверх-вниз натрите соком кожу под подбородком. (Заботьтесь о коже всего тела одинаково.) После процедуры намажьте ее растительным маслом.
Если на теле нет прыщей, но кожа шелушится словно при перхоти — это признак себорейной экземы. Ее успешно лечат, накладывая на больные места на ночь компресс из свежих корок апельсина.
Лимонный сок незаменимое средство для лечения растрескиваний кожи на руках в холодное время: он делает кожу мягкой, а ногти — блестящими. Лимонным соком с успехом лечат обмороженные части тела.
При дряблой коже лица хорошее действие оказывают маски: зимой — лимонные, летом — огуречные.
Для приготовления лимонной маски плод очистите, удалите из него зерна и вилкой разомните мякоть. Лицо намажьте жирным кремом, а сверху наложите тонкий слой ваты. Лимонную маску равномерно распределите по вате. На места, где лимонная маска высыхает, добавляйте ее новую порцию. Через 10-15 минут вату с лимонной массой снимите и смажьте лицо жирным кремом. После маски полезно похлопать по лицу ватным тампоном, смоченным лимонным соком.
Лимонная маска сужает поры, очищает и укрепляет кожу. Интересно следующее: при лечении лимонным соком какой-либо внутренней болезни у пациента бесследно исчезают веснушки.
Кровотечения. Лимонный сок содержит калий и рутин — витамин, который в сочетании с аскорбиновой кислотой укрепляет и делает эластичными стенки кровеносных сосудов. Это было известно еще несколько тысяч лет назад (это относится и к грейпфрутам и апельсинам).
При носовых кровотечениях вводите в ноздри ватный тампон, пропитанный соком лимона. При сильном кровотечении втяните в нос жидкость, состоящий из стакана холодной воды и сока 1/4 лимона, задержите ее на 3-5 минут, зажав ноздри пальцами, спокойно посидите или постойте, но не ложитесь, а на лоб и переносицу поместите мокрое холодное полотенце или лед.
При сильных женских кровотечениях смешайте 6 белков яиц с 0,5 чайной ложечки лимонной кислоты и эту смесь выпейте. При необходимости повторите.
Положите в стакан кипятка 2 чайные ложки сухого шиповника, настаивайте и пейте 3 раза в день после еды. Такой настой улучшает состав крови.
Целители рекомендуют использовать кожуру цитрусовых в лечебных отварах, а лучше как добавку к пище в виде сухого порошка. В первую очередь это относится к кожуре мандаринов и грейпфрутов.
Малярия. В течение дня съедайте 1 лимон с цедрой. Курс лечения 4-6 дней. Также ешьте грейпфрут, который содержит естественный хинин.
Мигрень. Смешайте 150 г натертого на мелкой терке хрена, 0,5 кг измельченных с кожурой, но без семян апельсинов, 300 г сахара и 1 л красного вина, варите в закрытой посуде на бане 1 час, затем остудите, процедите, пейте при мигрени по 1/2 стакана через 2 часа после еды. Обвяжите голову горячим полотенцем, захватывая виски, причем на лоб и виски положите по куску свежего лимона.
Мозг. Чтобы предотвратить умственное перенапряжение, воспользуйтесь следующим рецептом. Разотрите головку чеснока и залейте ее 1 стаканом подсолнечного масла. На 1 сутки поставьте смесь в холодильник. Затем влейте в нее 1 чайную ложку лимонного сока. Принимайте по 1 столовой ложке за 0,5 часа до еды. Курс лечения — не менее месяца. Для достижения стойкого эффекта можно продлить прием смеси до трех месяцев. При этом очищаются сосуды головного мозга.
Пейте свежую горячую воду, так как долго стоявшая кипяченая вода сообщает организму вялую затхлость и понижает восприимчивость мозга.
Мозоли. Перед сном распарьте ногу в горячей воде, вытрите досуха и привяжите к мозоли корку лимона с небольшим количеством мякоти. Лучше — срежьте горбушку лимона, которую и приложите к мозоли. Через 4-5 дней мозоль пройдет полностью.
Эликсир молодости. Народные целители считают, что одно из условий сохранения молодости — прием каждый день натощак смеси из 1 чайной ложки лимонного сока, 1 чайной ложки меда и 1 столовой ложки растительного масла.
Выжмите сок из 24 лимонов, пропустите через мясорубку 400 г чеснока, слейте все в банку с широким горлом, завяжите ее тряпочкой и оставьте настаиваться на 24 дня в темном прохладном месте. Принимайте 1 раз в день перед сном: 1 чайную ложку смеси, размешанной в 0,5 стакана воды. По окончании 2 недель человек перестает чувствовать усталость, у него улучшается сон.
Каждую весну собирать листья одуванчика, крапивы, тысячелистника, подорожника и щавеля — всего не менее 0,5 кг (в свежем виде). Хорошо вымойте их и на ночь залейте холодной водой так, чтобы травы были только покрыты. Утром листья выньте и отожмите, добавьте в настой лимонного сока и меда, пейте целый день понемногу. Собирать травы в большом количестве не следует, так как сухие листья приносят меньше пользы.
Мочевой пузырь. При заболеваниях мочевого пузыря пейте лимонный сок с медом и оливковым маслом в приятной для вас пропорции.
Залейте 1 столовую ложку тертого хрена 1 стаканом горячего молока, подержите 10 минут в тепле, процедите и пейте глотками понемногу.
Если выделяется моча имеет неприятный запах полностью исключите из рациона всю белковую пищу, пить подкисленную лимоном воду (не меньше 2 л в день).
Мужские болезни. При гипертрофии простаты пейте чай из корня женьшеня. После приема чая в течение трех часов нельзя пить никаких фруктовых, в том числе цитрусовых, соков. Женьшень нельзя употреблять в летнее время и людям старше 65 лет.
Мужское бесплодие. В старину рекомендовали следующий рецепт: смешайте 3 желтка свежих яиц, сок 3 лимонов, 200 г меда и 200 г коньяка. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.
Смешайте в равных пропорциях сок лимона, сок сельдерея и мед. Принимайте при воспалении аденомы и предстательной железы по 2 столовых ложки 2-3 раза в день за 0,5 часа до еды.
Английский писатель Кейт Уолкер провел несколько лет среди знаменитых своим долгожительством хунза-углов. Его особенно интересовал тот образ жизни, который продолжает сексуальность людей преклонного возраста. Предлагаем вам один из рецептов этого племени. Они делают прессованный творог и обезжиренный йогурт. Часто хранят молоко в течение восьми дней в желудке недавно убитого домашнего животного, стенки которого все еще выделяют сычужный фермент.
Этот фермент заквашивает молоко, которое затем смешивают с апельсиновой кожурой, слегка давят и подают на стол. Яйца выпивают прямо через отверстие в скорлупе. Фрукты едят почти целый день.
Кавказский рецепт для сексуальной активности — розовый лук. Одни едят ее в сыром виде, другие приправляют им почти любое блюдо, готовят луковый суп или различные луковые салаты. Розовый лук известен людям с древних времен как один из самых мощных стимуляторов сексуальных возможностей. Жители Италии утверждают, что яичница с розовым луком способна пробудить чувства даже у тех, у кого они угасли много лет назад. Плиний Старший писал: Лук и вялых мужей толкает в объятия Венеры.
Нарывы. Рекомендуется 3-дневный пост, в течение которого следует пить воду с лимонным соком. Такой пост облегчит муки, сопровождающие подобные абсцессы.
Испеките в духовке луковицу, добавьте ее на рану и забинтуйте. Меняйте повязку каждые 3 часа. Если делать такую процедуру нет возможности, приготовьте следующий состав: кусочек прополиса проварите 5 минут с вазелином или сливочным маслом, пропитайте им ватку, наложите на рану, забинтуйте и не меняйте повязку в течение суток.
Несдержанность. Любая несдержанность — это души минус и плюс болезней тела. Невоздержанность в выпивке ведет к алкоголизму и медленного распада нервной системы, невоздержанность в еде — ожирение, из-за которого разрушаются все органы и системы.
Нервы. Вдохните, задержите дыхание, слегка напрягите все тело, сохраните это напряжение, считая от 1 до 20, сосредоточьте внимание на всем теле, затем выдохните, ослабить напряжение. Повторите 3 раза и делайте всегда, когда чувствуете себя слабым или нервозным.
Индийские специалисты предлагают успокаивающий напиток из свежих лимонов. Его готовят так: возьмите 1 стакан воды, сок из 1/4 лимона и 1 столовую ложку сахара, смешайте и добавьте кусочек льда. В этом напитке кислота и сладость должны быть одинаковыми. Меда добавлять не надо. Если напиток приготовлен правильно, каждый нерв почувствует успокоение. Полезно выпивать 2-3 стакана такого напитка, когда нервы напряжены.
Ноги. Лимонный сок хорошо лечит опрелости кожи, а также уничтожает неприятные запахи, возникающие при потении пальцев ног. Для этой цели пальцы ног после тщательного промывания теплой водой натрите лимонным соком и дайте им просохнуть. Эту процедуру проделывать каждый вечер перед сном. Днем между пальцами ног кладите тонкий слой ваты. В течение недели запах исчезнет.
Судороги ног лечат так: утром и вечером смажьте соком лимона подошвы ног и не ходите и не надевайте обувь до тех пор, пока весь сок не высохнет. Курс лечения длится не более двух недель.
Повышенная чувствительность ступней ног лечится ванночками из липового цвета с последующим растиранием подошв лимонным соком.
Если кожа на пятках загрубела, сделайте компресс из кожуры выжатого лимона.
Картофельные очистки не выбрасывайте, а отварите их и приложите к ногам и рукам. В результате перестанут слоиться ногти на руках, а подошвы ног станут мягкими, исчезнут трещины на пятках и натоптыши.
Ногти. Чтобы ногти не потеряли гибкости и твердости, их надо регулярно смазывать смесью лимонного сока и масла. Можно делать ванночки из теплого растительного масла, в которое добавлено несколько капель лимонного сока и витамина А, или из раствора поваренной соли. Делать их надо 1-2 раза в неделю. Опустите ногти в смесь подогретого масла и лимонного сока. После процедуры высушите руки и не мочите их несколько часов.
Пожелтевшие от курения ногти освещают лимонным соком.
Обморок. Людям, у которых бывают обмороки, надо сделать следующий состав. Измельчите 100 г сухой лимонной корки, залейте 1 л водки, настаивайте в темном месте 3 недели, иногда встряхивая, процедить. Принимайте по 25-30 капель 3 раза в день.
Общее недомогание. Смешайте сок 1/2 лимона с 1 стаканом теплой воды и пейте перед сном или утром за 30 минут до завтрака.
Влейте стакан воды 2 чайные ложки яблочного уксуса и добавьте 1 чайную ложку меда. Пейте по глотку в течение дня, желательно каждые полчаса.
Одышка. Смесь, приготовленная по этому рецепту, вылечивает даже дряхлых стариков, которые не могут пройти и 50 шагов, чтобы не остановиться для отдыха.
Возьмите 1 л меда, 10 лимонов, 10 головок чеснока (целые головки, а не дольки). Из лимонов отожмите сок, чеснок измельчите в мясорубке.
Все смешайте и оставьте на 1 неделю в закрытой банке. Пейте по 4 чайные ложки ежедневно 1 раз в день. Эти 4 ложки смеси нельзя проглатывать сразу, надо медленно принимать их одну за другой. Нельзя пропускать ни одного дня. Это количество смеси расчита-но на 2 месяца лечения.
Ожирение. Для тучного, вялого, дряхлого человека, страдающего одышкой, приготовьте следующую смесь: измельчите 400 г чеснока, выжмите сок из 24 лимонов, все смешайте и поместите в банку с широким горлом, завяжите его материей, настаивайте 24 дня. Принимать 1 раз в день перед сном по 1 чайной ложке смеси, размешанной в стакане воды.
Грейпфрут — один из самых популярных диетических продуктов, помогающих бороться с ожирением благодаря обилию клетчатки, создающей ощущение сытости, и низкой калорийности: половинка грейпфрута содержит всего 38 калорий. В одном грейпфруте содержится более дневной нормы витамина С.
Ожоги. На ожог сначала накладывают компресс из оливкового масла или просто смазывают обожженное место оливковым маслом, сверху накрывают марлей, смоченной лимонным соком, разбавленным дистиллированной водой 1:1, можно добавить в воду немного соли.
Омоложение. У того, кто в течение длительного времени регулярно делает массаж кожи головы и лица, почти не бывает морщин, а лицо выглядит свежим.
Рецепт омоложения: разомните 3 лимона с шкуркой, 3 головки чеснока, 3 стакана клюквы, настаивайте на 7 стаканах кипяченой воды, поставьте на 2 дня на холод, процедите, влейте 400 г меда, перемешайте и поставьте еще на 2 дня на холод. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день.
Опухоли. Для профилактики онкологических заболеваний принимайте смесь, состоящую из кураги (1 стакан), изюма (1 стакан), инжира (1 стакан), орехов (1 стакан), лимонов (2 штуки), залитых медом, по 1 чашке за 30 минут до завтрака или вместо завтрака.
Как только вы почувствуете в какой-либо области тела усталость, спазмы, напряженность или любой другой дискомфорт, начинайте массировать это место щеткой или рукой, смоченной в воде с добавлением небольших количеств сока лимона и нескольких капель масла (лучше оливкового).
Опьянения. Перед ожидаемым застольем выпить чашку хорошо заваренного черного кофе с лимонным соком или ломтиком лимона. После застолья повторить такую же процедуру. Опьянение быстро пройдет.
В состоянии опьянения (спиртными напитками) бывает достаточно выпить лимонного сока с водой или просто пососать кусочки лимона.
Отеки. Залейте литром воды 4 чайные ложки льняного семени, кипятите 10 минут, настаивайте в теплом месте в течение 1 часа (можно не процеживать), прибавьте лимонного или другого фруктового сока, пейте по 0,5 стакана каждые 2 часа 6-8 раз в день в горячем виде. При отеках ног результат достигается через 2-3 недели.
Петрушку (корень, стебель и зелень) пропустите через мясорубку в таком количестве, чтобы получился 1 стакан, переложите в стеклянную или глиняную посуду, залейте 2 стаканами кипятка, накройте полотенцем и оставьте до утра. Делать это нужно обязательно вечером. Утром настой процедите через марлю и добавьте в него сок 1 лимона. Употребляйте напиток по 1/3 стакана (не более) 1 раз в день. Два дня пить, три дня перерыв и т. д. Этим средством широко пользовались в старину для устранения отеков на ногах и лице. Неплохо помогает это средство при приступах радикулита.
Отит. Закапайте в ухо 2-5 капель сока лимона — это снимет боль и улучшит слух.
Память. Улучшает память и укрепляет организм следующее средство. В течение месяца ежедневно натощак съедайте хотя бы 1/4 лимона с кожурой и выпивайте 1 столовую ложку оливкового масла. В течение следующего месяца съедайте ежедневно кусочек корня солодки размером с фасолину, 1 чайную ложку порошка морской капусты или 2 столовых ложки консервированной морской капусты, 5 г живицы (смолы) сосны или ели, по 1 столовой ложке 2 раза в день сока алоэ или по 2 см листа алоэ с медом.
Перхоть. Кожуру 4 лимонов варите 15 минут в 1 л воды, отвар процедите. Ополаскивайте волосы отваром 1 раз в неделю.
Печень. Людям, страдающим заболеваниями печени и повышенной кислотностью, следует пить воду с добавлением лимонного сока (лимонный сок имеет щелочную реакцию).
Лучшими лекарствами для печени являются 3-дневный пост, чистотел и бессмертник. Употребление арбузов — профилактика цирроза печени.
Есть прекрасный способ предотвращения заболеваний печени: в пол-литровую банку влейте 2 столовые ложки чищенного сливочного масла, по 1 ст. ложке сока лимона и зеленого лимона, добавьте 1 тертый зубчик чеснока и 250 мм горячей воды, тщательно размешайте, принимайте натощак.
Грейпфрут улучшает состояние и очищает печень и желчный пузырь: порежьте 2 грейпфрута средней величины с кожурой, залейте их 1,5 л воды, дайте настояться ночь, утром процедите и пейте жидкость.
При увеличении печени принимайте каждое утро натощак 2 измельченных зерна лимона с медом, или вечером залейте кипятком 3 разрезанных лимона, а утром натощак пить эту жидкость, или 1 разрезанный лимон залейте 1 стаканом кипятка, настаивайте ночь, а утром натощак пейте мелкими глотками. Смешайте 0,5 кг меда, 0,5 л оливкового масла, сок2 лимонов. Смесь храните в холодильнике, принимайте 3 раза в день за 30 минут до еды при гепатите, холецистите, циррозе печени.
Очень важно избегать переедания, которое является главной причиной расширения печени. Также печени необходим период отдыха — полный пост. Люди, которые не хотят или боятся голодать, должны попробовать хотя бы 1 день в неделю ничего не есть, а только пить воду, в которую добавлены мед и сок лимона. При этом они не будут чувствовать слабость и головокружение. Это больная печень делает человека усталым и сонным. Такому человеку трудно заниматься и физической, и умственной работой. Приучите себя голодать один день в неделю.
Подагра. Проверните через мясорубку 4 лимона без кожуры и 3 головки чеснока, залейте 1 л кипятка, настаивайте сутки, процедите и пейте по 1/4 стакана 3 раза в день перед едой и на ночь.
Полиартрит. Смешать по 400 г сока чеснока, корней хрена, корней и листьев сельдерея и сок 5 лимонов. Храните смесь в холодильнике в плотно закрытой банке. Принимайте при инфекционном полиартрите по десертной ложке утром за 30 минут до еды.
Понос. В первый день ничего не ешьте. Если в выделениях содержится избыток желчи, то пейте воду с лимонным соком. В случае выделения большого количества слизи и образование газов пейте лимонную воду и примите немного соды. При дизентерии с лихорадкой соблюдайте пост и пейте 2-3 л воды с лимонным или апельсиновым соком в день в течение 2-3 дней подряд.
Потогонное. Горячий раствор лимонного сока в большом количестве воды — прекрасное потогонное средство. Если у больного не удается вызвать достаточного потоотделения с помощью паровых ванн или обертываний, нужно заставить его выпить немного горячего слабокислого раствора лимонного сока в воде.
Человек дышит не только легкими, но и кожей, поэтому важным условием правильного дыхания кожные покровы чистые. Это достигается с помощью обливаний и благодаря питье горячей воды с лимоном. Чтобы улучшилось кровообращение и открылись поры кожи, полезно весной хотя бы 2 раза в неделю вызвать потоотделение, выпивая несколько чашек горячей воды, в которую получено несколько капель лимонного сока. Если вы хорошо вспотели, вытрите тело сначала влажным полотенцем, а затем сухим. После этого выпейте еще чашку горячей воды, чтобы восстановить утраченное при потоотделении тепло.
Простатит. Тыквенные семечки укрепляют мускулатуру мочевого пузыря, а в случае воспаления — снимают его. Ежедневным употреблением 2-3 столовых ложек очищенных тыквенных семечек лечат заболевания простаты.
Простуда. В самом начале заболевания пейте горячий чай и делайте горячие ножные ванны. Вытерев ноги после процедуры, намажьте пятки йодом и наденьте шерстяные носки, в которые насыпьте горчицы, или натрите ноги до колен одеколоном или спиртом или намажьте между пальцев рук и ног вьетнамским бальзамом, чесночным соком с маслом или йодом. Выпейте потогонный чай из липы, меда и лимона.
Витамин С хорош в любом виде: лук, чеснок, шиповник, клюква, цитрусовые, травы. Не забудьте про мед.
Приготовьте питье: доведите 1 стакан воды до кипения, порежьте 1 зубчик чеснока на мелкие кусочки, положите в стакан и разотрите ложкой, добавьте сок 1/4 лимона и 1 чайную ложку листьев мяты перечной, закройте и варите 3-5 минут (по желанию добавьте мед). Ложитесь в постель и 3 дня не принимайте пищу. Если вы не хотите голодать, то обязательно вплоть до полного выздоровления исключите из рациона любые молочные продукты — это убережет вас от осложнений.
Другой рецепт. Вскипятите 5 стаканов воды и всыпьте в нее 2 столовые ложки (с верхом) листьев шалфея, добавьте 2 зубчика мелко нарезанного чеснока, 1/2 лимона и мед (по вкусу), настаивайте 5 минут. Для большей эффективности пейте горячий отвар на голодный желудок по 1/2 стакана каждый час. Соблюдайте постельный режим. Накройте теплыми одеялами и пропотейте. Если у вас слабо работают потовые железы и вам трудно вызвать потение, то положите под одеяло пару грелок. При этом ваша температура может подняться, но не беспокойтесь, так как это хороший признак.
Мед смягчает кашель, снимает воспаление слизистых оболочек и смягчает их, уменьшает сухость в горле, а лимонный сок действует при кашле как отхаркивающее средство, лечит ангину и очищает кровь.
Во время простуды лучше совсем не пить и хотя бы в течение суток не есть. Это называется сухой голод. Так поступать рекомендует Авиценна: вода, принятая во время простуды, выходит наружу через слизистую оболочку, заставляя нос слишком раздражаться, голодать во время простуды очень легко и полезно.
Для лечения насморка надо массировать две точки, расположенные на бровях ближе к переносице, и кончики средних пальцев, нажимая на кожу и смещая ее.
Почки. При воспалении почек (пиелите) в моче появляется гной. Состояние больного обычно улучшается при употреблении воды с лимоном.
Апельсиновую кожуру используют для лечения мочекаменной болезни.
Ежедневное употребление 60-80 г меда с соком лимона и шиповника улучшает мочеотделение и уменьшает интоксикацию.
Для очищения почек русские деревенские лекари применяли льняное семя: возьмите 1 чайную ложку семян и 1 стакан воды, прокипятите смесь, настаивайте 2 часа. Так как смесь будет густой, то при употреблении ее надо разбавить водой с добавлением сока лимона. Пить по 1/2 стакана несколько раз в день.
Радиация. Стакан апельсинового сока или доза витамина С может защитить от слабого радиоактивного облучения, типа того, что вы получаете при рентгеновском обследовании.
Рак. Много противораковых фітосоєдінний содержится в фруктах. В цитрусовых выявлено 58 таких соединений (например, каротиноиды). Из цедры апельсинов и лимонов выделено соединение, названное лимоненом. Оно очищает печень от накопившихся канцерогенов, поэтому цедру не следует выбрасывать, ее можно добавлять в различные блюда, например ароматизировать сливочное масло.
Смесь для профилактики онкологических заболеваний: курагу, изюм, инжир, орехи (по 1 стакану каждого) режут, добавляют в смесь 2 измельченных лимона и все заливают медом. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день.
У слив, вишен, абрикосов расколите косточку и съешьте несколько зерен — в них содержится витамин В 17, обладает противоопухолевыми свойствами. И не бойтесь синильной кислоты, она там содержится в незначительных количествах.
Согласно древним учениям Индии и Тибета, чеснок является отличным профилактическим средством от рака (чеснок смешивают с лимоном и эту смесь едят).
Раны. Свежие раны (полученные 6-12 часов назад) -рваные, резаные, разможжені, обработанные соком лимона, уже на второй день начинают очищаться, берут свежий вид и заживают в короткий срок. Хорошо обработанные раны во время острого воспалительного периода, вялые раны, незаживающие в течение 2-4 недель, раны, упорно не заживающие в течение многих лет, язвы голени и маститы лечат так: в ранку закладывают смоченный соком лимона марлевый тампон или чистым соком поливают рану или язву сверху, накрывают вощиной, смазанной вазелином (для герметизации), и перевязывают.
Рвота. Белая прослойка между верхней кожицей и мякотью лимона оказывает противорвотное действие.
Рвота мучает беременных женщин главным образом утром. Это бывает только в первые три месяца. Для предупреждения рвоты утром пейте немного воды с лимоном, подслащенной медом, и ешьте сухари без масла.
Рвоту пьяниц останавливать не надо. Затем можно дать выпить черный кофе с лимоном, а голову облить холодной водой.
Ревматизм. Ежедневно пейте сок 1-2 лимонов, а также ешьте лимонную цедру, растертую с медом. Больные места обкладивайте пластинками разрезанной картошки и прибинтовивайте ее (на ночь). Сделайте кашицу из 4 лимонов и 3 головок чеснока, залейте 1 л кипятка, настаивайте сутки, процедите. Принимайте при ревматизме по 50 г 3 раза в день до еды.
Сердечно-сосудистые заболевания. Людям с расстройствами сердечно-сосудистой системы или которые страдают повышенным кровяным давлением не следует пить много воды за один прием, они должны пить каждые 20-25 минут, но так, чтобы потреблять дневную норму. Пользу от такого способа шпъя воды получат как больные, так и здоровые в равной степени. Общее количество выпитой воды должно составлять 5-6 стаканов в день, суммарное количество принятой жидкости, включая супы, соки и т. д., должно составлять 3-4 л в сутки.
Натрите на терке 0,5 кг лимонов, смешать с 0,5 кг меда и 20 растолченными ядрышками абрикосов, принимайте утром и вечером по 1 столовой ложке.
Ежедневно употребляйте 2 грейпфрута. Они снижают уровень холестерина в крови и улучшают состояние кровеносных сосудов.
Хорошо перемешайте деревянной ложкой 5 столовых ложек сока моркови, 5 столовых ложек сока хрена, сок 3 лимонов, 2 стакана меда, принимайте при болезнях сердечно-сосудистой системы по 1 чайной ложке 3 раза в день за 1 час до еды в течение 2 месяцев. Смесь храните в темном месте в плотно закрытой посуде.
Проверните через мясорубку 500 г лимонов с кожурой, но без косточек, 500 г клюквы, 500 г свежих очищенных от семян плодов шиповника, добавьте 500 г меда, все перемешайте, настаивайте 1 сутки в плотно закрытой посуде. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Храните в холодильнике. Смесь полезна при гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях.
Смешайте сок 2 лимонов, сок 2 листьев алоэ, 500 г меда, настаивайте в плотно закрытой посуде в холодильнике 1 неделю. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 1 час до еды при стенокардии.
Жевание лимонной корки (богата эфирным маслом) улучшает работу слабого сердца. Можно мелко порезать 0,5 кг лимонов, залить их медом (по вкусу) и принимать утром и вечером по 1 столовой ложке.
В кожуре лимонов (цедру) витамина С почти в 3 раза больше, чем в мякоти, а цитрина в одном лимоне -3-4 суточные дозы.
Существует много способов сделать кожуру лимона приемлемой для употребления. Один из них: 2 средних лимона и 2 апельсина разрежьте на части, удалите косточки и пропустите через мясорубку) массу смешайте с 2 столовыми ложками меда, выдержите 1 сутки в стеклянной посуде при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник.
Принимайте по 2-3 чайных ложки в день с чаем или перед едой. В народе считается, что это средство очищает сосуды и поддерживает артериальное давление, а следовательно, предупреждает стенокардию, инфаркты, инсульты.
Если вы почувствовали, что у вас начинается сердечный приступ и вы теряете сознание, начните интенсивно кашлять — примерно 1 раз в секунду. Кашель заставляет мышцы груди и живота сокращаться, поддерживая ток крови через сердце и мозг.
Академик Амосов рекомендует послеоперационным больным укрепляющую смесь из сока 1 лимона, 1 стакана изюма, 1 стакан грецких орехов и 1 стакана меда. Эта смесь снимает сердечные спазмы и спазмы сосудов головного мозга.
Склероз. В лимонах содержится много калия, больше всего среди других продуктов количество цитрина, много аскорбиновой кислоты, они укрепляют и делают эластичными стенки мелких кровеносных сосудов, активно участвуют в окислительно-восстановительных процессах. Вот почему так много рецептов лечения склероза, включающих лимон.
Восточный эликсир молодости широко распространен в Турции и Болгарии. Его рецепт такой: лимонный сок, мед, оливковое масло в соотношении 1:2:0,5. Принимать утром натощак.
Слух. Для улучшения слуха ежедневно съедайте по 1/4 лимона с кожурой. Энергетическое упражнение системы «кхи конг» (китайской разновидности пранаямы) — зажмите ладонями уши и постукивайте пальцами по темени (бить в небесный барабан) — помогает сохранить слух.
Соли (выведение солей). Проверните через мясорубку 250 г корней петрушки, 150 г листьев петрушки, 250 г лимонов с кожурой, но без зерен, добавьте 250 г меда. Принимайте по 1 чайной ложке утром за 1 час до еды и вечером через 1 час после еды. Нужно пройти 3-4 курса лечения.
Для лечения судорог соком лимона смазывайте подошвы ног утром и вечером в течение 10 дней. После того как сок высохнет, наденьте носки.
Температура. При высокой температуре пейте воду с лимонным соком или клюквенный морс и протирайте тело несколько раз в день водой, подкисленной лимоном или уксусом. Намочите в этой воде носки и оденьте на ноги, сверху наденьте сухие шерстяные носки. Все это снижает температуру без вреда для здоровья.
Туберкулез легких. Перемешайте 1 стакан меда, 1 стакан кураги, 1 стакан тертого листа алоэ, 1 стакан тертого лимона, 5 сырых яиц, 0,5 л коньяка, 300 г сливочного масла. Принимайте по 1 столовой ложке на ночь.
В прошлом веке с наступлением весны и осени чахотка и воспаление легких пожинали в России обильную жатву. Знахари при этих заболеваниях рекомендовали средство, именуемое «кальциумит».
Готовится он таким образом: 10 яиц с белой скорлупой (очень свежих) и 10 нарезанных лимонов сложить в банку темного цвета, поставьте в темное и теплое место. Через 10-12 дней яйца превратятся в полужидкую массу. Периодически снимайте плесень и перемешивайте массу деревянной палочкой. В массу из яиц влейте бутылку коньяка и поставьте бродить еще 3 недели. Когда перестанет появляться плесень, содержимое перемешайте и перелейте в бутылку, лучше с широким горлышком, чтобы иметь возможность снимать плесень, если она вновь появится. Храните в прохладном месте. Принимайте по 1 десертной ложке 3 раза в день.
Больным туберкулезом после каждой еды рекомендуют проглатывать желток свежего куриного яйца с лимонным соком.
Туберкулез, болезни костей, камней. Китайский метод лечения посредством приема яичной скорлупы рассчитан на рацион, включающий 500 растений. Одной скорлупы достаточно на 1 неделю. Яйцо лучше взять 1-2 дня, от здоровой курицы, которая гуляла на свободе (на солнце), а не сидела в курятнике.
Вымойте яйцо с мылом, ошпарьте, но не варите, разбейте, вылейте содержимое, снимите внутреннюю пленку, подсушите скорлупу и измельчите до порошка в кофемолке или ступке. Храните в бутылке из темного стекла под ваткой, чтобы порошок не задохнулся и не заплесневел. Возьмите порошка на кончике ножа и запейте водой с соком лимона или лимонной кислотой.
Утомление, усталость. Утомление означает, что человек перестал быть активным. Утомление — это слабая циркуляция энергии и крови. Если вы мало подвижны, энергия не циркулирует так интенсивно, как надо. Ленивые быстрее утомляются. Самые большие едоки также устают больше всех. Хроническая усталость — один из сигналов тревоги.
Если вы засыпаете с трудом, принимайте перед сном мед. Через 20 минут после приема он поступает в кровь.
Что касается хронической усталости, то народная медицина лучшим средством лечения в этом случае считает прием перед сном 1 чайной ложки меда с добавлением небольшого количества лимонного сока на 1/2 стакана воды.
Тем, кто страдает хронической усталостью, нельзя перед сном мыться с мылом. Мыло — это сильный щелочной раствор и, получая такую большую дозу щелочи с водой через кожу, человек чувствует усталость, а его кожа чешется. Если вам нужно помыться с мылом, затем сполосните подкисленной водой, причем не важно-принимаете ли вы полную ванну или только моете голову. Для подкисления добавьте в воду немного лимонного сока или яблочного уксуса.
Человек, страдающий хронической усталостью, должен есть дары океана, так как нехватка йода в организме также является причиной этого заболевания. Лучше всего использовать ежедневно в пищу морскую капусту.
От хронического утомления Иванченко предлагает тонизирующий напиток: смешайте сок из плодов лимонника (2 чайные ложки), сок лимона (2 столовых ложки), апельсиновый сок (1/2 стакана), отвар из корней солодки (2 г корней на 50 г воды, кипятить 10 минут), добавьте 2 чайные ложки меда. Принимайте утром и днем по 1 стакану (лучше перед едой).
Щитовидка. При увеличенной щитовидной железе принимайте по 1 чайной ложке мелко покрошенного с кожурой лимона 3 раза в день. Когда вы едите яблоки, съедайте и все яблочные зернышки. Носите на короткой нитке ожерелье из янтаря.
Холера (лимонная кислота и холерные бактерии). Кислая среда противодействует развития многих патогенных микроорганизмов, в том числе холерной и тифозной бактерий. Французский ученый Жерар, изучая влияние некоторых общеупотребительных кислот на холерные и тифозные бактерии, нашел, что особенно неблагоприятным для развития этих бактерий являются водный раствор лимонной кислоты (1 г лимонной кислоты, растворенной в 1 л воды, убивает все содержащиеся в ней болезнетворные бактерии. Поэтому Жерар рекомендовал пить воду, особенно во время холерной или тифозной эпидемии, слегка подкисленную лимонной кислотой. Лучше, конечно, употреблять свежий сок, несколько капель которого на стакан воды вполне достаточно.
Существует специальная кулинарная книга для марафонцев. В ней приводится рецепт особого энергетического напитка для супербегунов: 1 чайную ложку сахара и щепотку соли растворите в небольшом количестве горячей воды, добавьте 1 чайную ложку свежего апельсинового сока, добавьте стакан холодной водой, взболтайте и выпейте.
Эпидемии. Во время эпидемий гриппа полезно есть лимонное масло.
Делают его так: лимон положите на 1 минуту в горячую воду, а затем вместе с цедрой пропустите через мясорубку, молотую массу лимона смешать со 100 г сливочного масла и 1-2 столовыми ложками меда. Храните и используйте как обычное масло.