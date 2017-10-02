Малоизвестные факты о жене диктатора КНДР
2017-10-01 10:02
Малоизвестные факты о жене диктатора КНДР
Модница с южнокорейским прошлым.
До того, как стать первой леди КНДР Ли Соль Чжу была чирлидиршей и сейчас очень любит носить дорогую одежду от западных дизайнеров, передает Rus.Media.
По данным южнокорейской разведки, она училась вокалу в Китае и посещала Южную Корею в 2005 году как член команды Северной Кореи чирлидингу.
Первая леди очень любит западную моду. Да, у нее замечали сумки от Dior и Chanel. И это при том, обычные граждане КНДР долгие годы борются с голодом, засухой и бедностью.
По информации разведки Южной Кореи, и Ким есть трое детей. При этом южнокорейские СМИ пишут, что, возможно, заставили родить третьего ребенка. Две предыдущие были девочками, поэтому все надеялись, что мальчик станет третьим.
Один северокорейский перебежчик рассказал, что на первую леди оказывалось давление, чтобы она быстро родила сына, потому что режим уже не такой крепкий.