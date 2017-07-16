Малиновый рай: ягодный сезон в разгаре на Черниговщине (Фото)
Малиновый сезон в разгаре. В частности, на Корюковщине кустарники розовеют дозрівшими плодами. А у них уже собираются любители ягод.
Сборщики малины убеждены, что лесная ягода полезнее и вкуснее садовую. И не ошибаются, ведь плоды дикорастущей малины имеют исключительно высокие пищевые, вкусовые, диетические свойства и особый аромат. В них содержатся сахара (4,5-11,5 %), яблочная, лимонная, салициловая кислоты (1-2 %), витамины С (9-44 %), А и В, эфирные масла. Семена содержат жирное быстросохнущую масло (21,3 %).
«Собираем для себя. Дети поедят, остальное перемнемо с сахаром и заморозим на зиму. Все знают, что малиновый чай — лучшее лекарство при простуде», — рассказывают корюковке.
Есть и такие, кто не отказывается подзаработать на лесных богатствах. Здесь на местном базаре нынешнюю малину оценили в 15-18 гривен за литр.
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