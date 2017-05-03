Маленький, но удаленький: гранатомет УАГ-40
Попытки производства в Украине оружия по стандартам НАТО осуществлялись почти все время от обретения независимости. Прежде всего это касается ориентации на экспорт. Однако удачных образцов было очень мало. Один из них – автоматический гранатомет УАГ-40. В начале 2000-х годов конструкторское бюро «Точные механизмы» (Беларусь) разработало станковый гранатомет под 40 мм гранаты стандарта НАТО в металлической ленте М16. Опытное производство гранатомета была начата уже в Украине – на заводе «Ленинская кузница» (ныне – завод «Кузница на Рыбальский») в 2010 году. К октябрю 2013 было изготовлено 12 опытных образцов. Окончательный вариант гранатомета был представлен в сентябре 2013 года на выставке «Оружие и безопасность – 2013». Через месяц было начато предсерийное производство. С февраля 2014 году на УАГ-40 установили советский оптический прицел ПАГ-17, а в феврале 2015 был представлен вариант с интегрированной Планка Пикатинни и улучшенным механизмом питания. Автоматический гранатомет предназначен для стрельбы на дистанцию до 2000 метров, он является эффективным средством как против живой силы противника, так и против легкобронированной техники и защитных сооружений. Высокий уровень мобильности вместе с отсутствием потребности подготовки позиции для стрельбы позволяют в условиях атакующего боя быстро менять огневую позицию как на открытом пространстве, так и в урбанизированной среде. Дульный тормоз спроектировано таким образом, что, используя газ от продуктов сгорания пороха, уменьшает импульс отбоя, уменьшает импульс подбрасывания ствола вверх, уменьшает распил частиц почвы в месте установки треноги. Управление гранатометом осуществляется двумя рукоятками, расположенными в задней части корпуса, или одной рукояткой и плечевым упором. Для удобства оператора рукоятки могут находиться в горизонтальном или вертикальном положении. Правое рукоятки оснащено спусковой кнопкой. Спусковая клавиша имеет два режима: для одиночных выстрелов и для автоматической стрельбы. Спусковая клавиша и затвор оборудованы фиксаторами, исключающими несанкционированный выстрел при любых условиях (падение, тряска, вибрация, удары с любой стороны). Для удобства и надежности оба фиксатора управляются одним рычагом. Первым оператором гранатомета стали вооруженные силы Нигерии, количество поставленных образцов неизвестна, но она исчисляется десятками. Гранатомет активно использовался в боевых действиях против террористической группировки «Боко Харам». В апреле 2016 террористы распространили фотографии захваченных вооружений в результате засады на подразделение 155-й оперативной группы нигерийской армии. Среди прочего, на фото и видео был зафиксирован и гранатомет УАГ-40. На выставке «Оружие и безопасность-2014» заводом «Ленинская кузница» был представлен боевой модуль «Киборг» с 12,7-мм пулеметом «Утес» и 40-мм гранатометом УАГ-40. В января 2015 года разработчики УАГ-40 сообщили, что гранатомет «быстрыми темпами пытаются принять на вооружение» и он проходит последнюю фазу испытаний перед запуском серийного производства. Тогда же было заявлено, что гранатометы поступят на вооружение украинской армии в ближайшее время. Однако в строевых частях их до сих пор нет – прежде всего на судьбы гранатомета сказывается нестандартный для ВСУ боеприпас, который планируют производить в Украине. Технические характеристики: Максимальная длина 960 мм Вес (без гранат) 17 кг Длина ствола 400 мм Максимальная дальность стрельбы 2200 м.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым