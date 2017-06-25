Маленьких черниговцев приглашают сделать город красивым
25.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В День Конституции Украины, 28 июня, маленьких черниговцев приглашают вместе сделать город красивым.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Елена Рогова.
Патриоты м. Чернигов приглашают детей на Аллею героев нарисовать на асфальте рисунки на патриотическую тематику.
Каждому малышу обещают сладкий подарок.
Начало мероприятия запланировано на 11.00.
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