Маленькая мастерица оригинально призналась в любви Ичне (Фото)
«В моей душе живет Украина и родной город! Хочу, чтобы был мир и достаток в каждом доме», – говорит 11-летняя Марина Даценко, которая по случаю Дня города передала свою любовь к Ичне в новой творческой работе. Девочка искренне верит, что он будет защищать ее родной край.
Оберег девочка сделала из кукурузных листьев, проса, семян, сухоцветов. На полотне – женщина и мужчина – это неутомимые труженики и хозяева своей богатой и плодородной земли. Два коня – незаменимые их помощники, а еще символы благополучия. Есть здесь и подсолнух – символизирует солнце и мир.
«Я работала неделю, чтобы успеть завершить свою работу до Дня города», – рассказала Екатерина. Ей помогала руководитель кружка «Сувенирный» Валентина Калайда дома детского и юношеского творчества, который посещает девочка.
Там и научилась мастерить различные поделки. А больше всего ей нравится работать с естественным и натуральным материалам. Екатерина неоднократно становилась победительницей областных творческих конкурсов за свои рукотворные чудеса.
Оберег будет сохраняться в доме детского юношеского творчества. Там в конце сентября будет проходить выставка «От отца к сыну – единая семья», на которой можно увидеть произведение Марины.
Источник: еженедельник Трудовая слава
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