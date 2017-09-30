Маленькая украинка спасла жизнь и стала героем в Европе
30.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-30 19:14
Маленькая украинка спасла жизнь и стала героем в Европе
10-летняя Маргарита вместе с двумя подругами спасли из канала тонировочную человека.
В Нидерландах рассказали, как героический поступок девочки спас жизнь мужчине.
В частности, 10-летняя Маргарита вместе с двумя подругами спасли из канала тонировочную человека.
Об этом сообщает страница украинцев в Нидерландах, передает Rus.Media.
Инцидент произошел 28 сентября, в городе Флардинген, возле Роттердама.
О храбрый поступок девушек написали и голландские СМИ.