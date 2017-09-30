Маленькая украинка спасла жизнь и стала героем в Европе

despravda | 30.09.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-09-30 19:14

Маленькая украинка спасла жизнь и стала героем в Европе
10-летняя Маргарита вместе с двумя подругами спасли из канала тонировочную человека.

В Нидерландах рассказали, как героический поступок девочки спас жизнь мужчине.

В частности, 10-летняя Маргарита вместе с двумя подругами спасли из канала тонировочную человека.

Об этом сообщает страница украинцев в Нидерландах, передает Rus.Media.

Инцидент произошел 28 сентября, в городе Флардинген, возле Роттердама.

О храбрый поступок девушек написали и голландские СМИ.

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