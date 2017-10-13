Мальчик, родившийся без головного мозга. Вот как он живет теперь…(фото)
2017-04-02 19:32
Мальчик, родившийся без головного мозга. Вот как он живет теперь…(фото)
В 2012-м году на свет появился Ной, который изрядно напугал и удивил профессиональных врачей.
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У мальчика был деформирован позвоночный столб и напрочь отсутствует головной мозг. Менее 2% серого вещества. Рекомендации были однозначны – прекратить беременность, решить проблему до того, как ребенок умрет в муках из-за неспособности его организма выполнять элементарные функции. Но мама Шелли отказалась от такого решения, а через 5 лет после рождения Ноя телеканал BBC снял удивительный фильм о “мальчике без мозга”.
Исходной причиной ужасного дефекта Ноя были последствия гидроцефалии и поэтому ученые сразу поставили на нем крест – не было еще случаев выздоровления при таких масштабах повреждения мозга.
Сначала их прогнозы сбылись, новорожденный мальчик был полностью недееспособен в том, что касалось умственной деятельности. Однако потом произошло маленькое чудо – мозг Ноя начал, выражаясь простым языком, отрастать обратно, передает Rus.Media.
Случай Ноя – без преувеличений, один из самых уникальных в истории медицины. Мальчик вряд ли когда-то полностью выздоровеет, но сейчас его выздоровления превратилось в удивительный эксперимент, который ставит сама природа.
Медикам остается только наблюдать и учиться.
Через пять лет после рождения Ной выглядит вот так
Случай Ноя – без преувеличений, один из самых уникальных в истории медицины.