Мальчик, который упал во время митинга-реквиема, лечится в челюстно-лицевом отделении
Мальчик, который потерял сознание и упал во время возложения цветов «Героям Чернобыля», сейчас находится в стационаре Черниговской областной больницы в стоматологическом (челюстно-лицевой) отделении. Туда его направили из детской областной больницы. Из собственных источников стало известно, что у школьника рассечение в области нижней челюсти, которое уже зашили. Также трещина суставного отростка нижней челюсти, из-за чего мальчику придется около двух недель носить на ней шину. Родители ребенка отказываются общаться со СМИ на эту тему. Остается непонятным, кто будет оплачивать лечение ребенка и нести ответственность за инцидент, поскольку травма возникла во время мероприятия, организованного педагогами, но не предусмотренного учебным процессом.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым