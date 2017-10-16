Мальчик или девочка? Причины, почему дочь лучше, чем сын
2017-10-15 21:18
Мальчик или девочка? Причины, почему дочь лучше, чем сын
Не слушай тех, кто говорит, что мальчики лучше девочек! И тем более тех, кто насаждает ересь, будто любые дети хороши!
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Решение, какую завести ребенка — мальчика или девочку, — может стать самым важным в твоей жизни, передает Rus.Media. Но благодаря этой статье ты точно не промахнешься!
– Девочкой проще любоваться. Ты не будешь говорить друзьям — смотрите, какой у меня красивый мальчик! С мальчиком придется делать упор на его успехи и достижения. А девочку просто показал — и все сразу: какая красавица!
– Девочки дарят отцу ни с чем не сравнимую нежность. К тому же, когда женщина тебя целует и обнимает, — это куда естественнее и приятнее, даже если этой женщине всего три года.
– Есть масса чисто женских аспектов, ответственность за которые ты не несешь. Туалет, мытье, переодевание, одежда — это мамина проблема.
– Если ты не уверен в богатстве своего мужского опыта, в случае с дочкой это не имеет значения. Тебе не нужно учить ее драться и выживать в мужском коллективе.
– Ее не заберут в армию. Одной проблемой меньше!
– Она с меньшей вероятностью будет ввязываться в сомнительные истории, связанные с экстремальным спортом, наркотиками, алкоголем и прочим самоуничтожением.
– У тебя всю жизнь под рукой будет женщина, которая всегда будет считать тебя самым умным, авторитетным и вообще лучшим. Это полезно для мужской самооценки.
– Если она вырастет, родит внуков и разведется, что по статистике вполне вероятно, ты, скорее всего, не избавишься от общения с внуками.
– Девочки заботливее мальчиков. Если с тобой что-то случится в старости, сын в лучшем случае пришлет денег, а дочь приедет и будет с тобой сидеть. Дочка — лучшая инвестиция!