Максим Виторган о новую фотосессию дочери Полины (фото)

despravda | 27.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-27 22:02

Максим Виторган о новую фотосессию дочери Полины (фото)
“Не знаю, что сказать”.

Российский актер театра и кино Максим Виторган опубликовал в Instagram снимки с новой фотосессии своей дочери от первого брака Полины. Актер явно остался в восторге от снимков, поспешил поделиться со своими читателями, передает Rus.Media.

Ну, прямо, даже не знаю, что сказать =)

— подписал фото Максим.

Пааааапа!!

— оставила Полина Виторган комментарий под публикацией отца в социальной сети.

Положительно фотографии Полины оценили и фолловеры актера в Instagram.

Прекрасные снимки! Замечательная девушка! Всего-всего вам!

Красивая девушка, нестандартная внешность. Очень красивая! Пусть такой и останется — не такая как все!

— пишут пользователи соцсети.

Снимки оценили и многие звездные друзья и коллеги Виторгана. Свои лайки под снимками Полины оставили Ксения Собчак, Равшана Куркова, Алика Смехова, Ирина Гринева и не только.

Выросла девушка, красивая, вдохновенная!

— написала Смехова под постом.

Ранее Полина успела принять участие в съемках различных сериалов (“Дневник доктора Зайцевой” и “Вы все меня бесите”), а вскоре должен выйти новый фильм российского производства “Квартет”, где актриса исполнила одну из главных ролей.

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