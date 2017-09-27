Максим Виторган о новую фотосессию дочери Полины (фото)
2017-09-27 22:02
Максим Виторган о новую фотосессию дочери Полины (фото)
“Не знаю, что сказать”.
Российский актер театра и кино Максим Виторган опубликовал в Instagram снимки с новой фотосессии своей дочери от первого брака Полины. Актер явно остался в восторге от снимков, поспешил поделиться со своими читателями, передает Rus.Media.
Ну, прямо, даже не знаю, что сказать =)
— подписал фото Максим.
Пааааапа!!
— оставила Полина Виторган комментарий под публикацией отца в социальной сети.
Положительно фотографии Полины оценили и фолловеры актера в Instagram.
Прекрасные снимки! Замечательная девушка! Всего-всего вам!
Красивая девушка, нестандартная внешность. Очень красивая! Пусть такой и останется — не такая как все!
— пишут пользователи соцсети.
Снимки оценили и многие звездные друзья и коллеги Виторгана. Свои лайки под снимками Полины оставили Ксения Собчак, Равшана Куркова, Алика Смехова, Ирина Гринева и не только.
Выросла девушка, красивая, вдохновенная!
— написала Смехова под постом.
Ранее Полина успела принять участие в съемках различных сериалов (“Дневник доктора Зайцевой” и “Вы все меня бесите”), а вскоре должен выйти новый фильм российского производства “Квартет”, где актриса исполнила одну из главных ролей.