Максим Галкин удивил поклонников странным платьем
2017-09-27 20:42
Максим Галкин удивил поклонников странным платьем
Комик и пародист Максим Галкин отличается чувством юмора, который он часто демонстрирует в своем аккаунте в Instagram.
На этот раз муж Аллы Пугачевой показал необычное платье, которое озадачило его поклонников, передает Rus.Media. Максим Галкин на своей странице в Instagram показал подписчикам пышное платье, которое было сделано исключительно из пластиковых вилок и ложек белого и черного цветов
Многие из подписчиков озадачены и поинтересовались, не сам Галкин смастерил такой наряд для своей жены. Большинство интернет-пользователей оценили необычный снимок и также начали шутить. “Алле Борисовне такое ухаживаете?”, “Платье для ревнивых мужчин”, “Для тех, кто знает толк в одноразовой посуде”.