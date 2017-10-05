Максим Галкин выложил фото сильно похудевшей Аллы Пугачевой (фото)
2017-10-05 18:06
Максим Галкин выложил фото сильно похудевшей Аллы Пугачевой (фото)
На днях Максим Галкин в очередной раз порадовал подписчиков ярким фото своей жены. Поклонники были приятно удивлены стройной фигурой Примадонны.
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Свежие снимки 68-летней Аллы Пугачевой чаще появляются в Инстаграме 41-летнего Максима Галкина, чем в ее собственном, передает Rus.Media. На днях певица в очередной раз порадовал подписчиков ярким фото своей жены. Поклонники были приятно удивлены стройной фигурой Примадонны.
Алла Пугачева крайне редко делится с фолловерами в Инстаграме новыми фотографиями. Зато ее муж Максим Галкин регулярно показывает певицу в обычной жизни на радость всем фанам. Очередной свежий кадр, на котором видно, как сильно в последнее время Пугачева похудела, буквально взорвал Сеть. Подписчики пришли в восторг не только от внешнего вида звезды, но и от того, какой жизнерадостной выглядит певица.
«Француженка!», «С каждым днем становится все лучше и лучше…», «Худенькая», — прокомментировали фото поклонники.
Одни фолловеры захотели узнать секрет похудения Пугачевой. Другие отметили, что с прямыми волосами Примадонна выглядит на несколько десятков лет моложе.