Максим Галкин поделился новой фотографией их с Аллой Пугачевой дочери (фото)
2017-10-04 12:39
Максим Галкин поделился новой фотографией их с Аллой Пугачевой дочери (фото)
“У Лизы с утра радость — мама шляпу свою отдала”.
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Максим Галкин продолжает активно делиться новыми снимками их с Аллой Пугачевой детей — Елизаветы и Гарри, передает Rus.Media. На этот раз он опубликовал в Instagram снимок четырехлетней дочери.
У Лизы с утра радость — мама шляпу свою отдала,
— прокомментировал Максим фото.
Подписчики тоже не остались равнодушными к новому посту.
Такая красоточка, вся в маму!
Классная, добрая, умная и самая потрясающая девочка на свете! Сразу видно, что родители — таланты и очень порядочные люди!
Разве этому научишь? Это только естественное! Артистка, чистой воды! Милая звездочка скоро превратится в прекрасную, интересную и любимую звезду!
— пишут пользователи социальной сети.