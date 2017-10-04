Максим Галкин поделился новой фотографией их с Аллой Пугачевой дочери (фото)

despravda | 04.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-04 12:39

Максим Галкин поделился новой фотографией их с Аллой Пугачевой дочери (фото)
“У Лизы с утра радость — мама шляпу свою отдала”.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Максим Галкин продолжает активно делиться новыми снимками их с Аллой Пугачевой детей — Елизаветы и Гарри, передает Rus.Media. На этот раз он опубликовал в Instagram снимок четырехлетней дочери.

У Лизы с утра радость — мама шляпу свою отдала,

— прокомментировал Максим фото.

Подписчики тоже не остались равнодушными к новому посту.

Такая красоточка, вся в маму!

Классная, добрая, умная и самая потрясающая девочка на свете! Сразу видно, что родители — таланты и очень порядочные люди!

Разве этому научишь? Это только естественное! Артистка, чистой воды! Милая звездочка скоро превратится в прекрасную, интересную и любимую звезду!

— пишут пользователи социальной сети.

Похожие записи

Об авторе

despravda