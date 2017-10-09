Максакова высказалась о результатах расследования убийства Вороненкова
2017-10-09 19:10
Максакова высказалась о результатах расследования убийства Вороненкова
9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал заказчиков убийства Дениса Вороненкова. Через несколько часов после этого Мария Максакова прокомментировала итоги расследования.
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9 октября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчиком убийства Дениса Вороненкова является бывший гражданский муж Марии Максаковой, криминальный авторитет Владимир Тюрин, передает Rus.Media. Через несколько часов после этого оперная дива прокомментировала итоги расследования, попросив прессу не делать из трагедии семейную драму.
Адвокат Тюрина уже высказался по этому поводу и заявил, что его клиент не причастен к этому делу и вообще обвинения в свой адрес считает бредом. Прокомментировала эту ситуацию и вдова Вороненкова.
«Я бы очень не хотела, чтобы эту всю историю российские СМИ пытались превратить в бытовую драму. Дело в том, что я рассталась с Тюриным уже почти 10 лет назад. И, естественно, у меня все эти 10 лет было личной жизни, потом я вышла замуж по большой любви за Дениса, с чем он нас поздравил и всячески демонстрировал свое одобрение», — сообщила Мария Максакова.
40-летняя оперная дива полностью исключает вероятность того, что преступление могло быть совершено на почве ревности. Отметим, что на своей странице в Фейсбуке Мария поблагодарила следствию за выполненную работу, а неравнодушных к ее горю людей — за поддержку.