Магнитные бури в октябре 2017

despravda | 01.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-30 20:26

Магнитные бури в октябре 2017
Когда ожидаются магнитные бури в октябре.

Начало октября может неприятно удивить не только погодой, но и магнитными бурями, передает Rus.Media.

Второй месяц осени будет достаточно спокойным, однако уже 1 октября будут слабые магнитные возмущения. Далее, по данным Space Environment Center, NOAA & U. S. Air Force, стоит быть осмотрительными с 10 по 14 октября, когда будут геомагнитные бури первого уровня.

В это время дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни или зависимость от погоды, могут испытывать перепады давления, настроения, мигрень и слабость.

Если вы оказались в этом перечне, то есть советы, как облегчить влияние магнитных бурь:

сократить количество физических нагрузок;

избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс или негатив;

чаще бывать на природе;

не налегать на крепкие напитки, острую, жареную и жирную пищу, а также кофе и черный чай;

не думать постоянно о магнитные бури, а заниматься тем, что нравится.

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