Магнитные бури в октябре 2017
2017-09-30 20:26
Магнитные бури в октябре 2017
Когда ожидаются магнитные бури в октябре.
Начало октября может неприятно удивить не только погодой, но и магнитными бурями, передает Rus.Media.
Второй месяц осени будет достаточно спокойным, однако уже 1 октября будут слабые магнитные возмущения. Далее, по данным Space Environment Center, NOAA & U. S. Air Force, стоит быть осмотрительными с 10 по 14 октября, когда будут геомагнитные бури первого уровня.
В это время дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни или зависимость от погоды, могут испытывать перепады давления, настроения, мигрень и слабость.
Если вы оказались в этом перечне, то есть советы, как облегчить влияние магнитных бурь:
сократить количество физических нагрузок;
избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс или негатив;
чаще бывать на природе;
не налегать на крепкие напитки, острую, жареную и жирную пищу, а также кофе и черный чай;
не думать постоянно о магнитные бури, а заниматься тем, что нравится.