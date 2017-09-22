Магия МЕДА: чтобы ДЕНЬГИ липли
2017-09-19 18:31
Магия МЕДА: чтобы ДЕНЬГИ липли
Для того чтобы в дом пришло богатство, производится простой ритуал.
Мед не только богат витаминами продукт, но и сильный энергетический материал. Славяне в древности использовали его во время жертвоприношения, заменяя им денежную плату. А все потому, что энергия меда притягивает деньги. Сам мед символизирует благополучие и процветание. Согласно старой приметы, тот в чьем доме есть мед, всегда будет жить в денежном изобилии. Но как привлечь деньги с помощью меда, и какой ритуал для этого нужно провести?
Мед по углам – к деньгам
Для того чтобы в дом пришло богатство, производится простой ритуал.
Для этого на растущей луне нужно купить небольшую банку меда. Прийти с ней домой, поставить на почетное место. Провести в доме полную уборку: протереть пыль, вымести грязь из углов. Когда весь дом будет чист, взять маленькую кисть (можно для красок) и, макая его в банку меда, мазать крест на каждом косяке межкомнатных дверей и окон, приговаривая:
«Мед по углам – к деньгам, с медом дом обойду – денежки приманить. Вы идите в дом деньги – большие и малые, Липно денежки – большие и малые. С медом дом обойду – чтобы прилипали к каждому косяку и углу ».
Обходить дом нужно строго по часовой стрелке. Большое количество меда мазать не нужно, достаточно лишь слегка прикоснуться кисточкой. Весь оставшийся мед нужно съесть в этот же день собравшись за столом на чай всей семьей. Кто мед не съест – тому деньги не притянутся.