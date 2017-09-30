Мадрид против Барселоны: пока что захватывающий детектив
2017-09-30 14:46
Мадрид против Барселоны: пока что захватывающий детектив
Если большинство каталонцев согласны, что они – отдельная нация, то раньше или позже Каталония станет независимой
За два дня, в воскресенье 1 октября, должно состояться провозглашен автономным парламентом и правительством Каталонии референдум о независимости этого региона от Испании. Сегодня есть большие сомнения, что это произойдет. Центральный испанское правительство прибегло к достаточно жестких шагов, чтобы не допустить референдума. Жесткие – это не публичные заявления официального Мадрида или определение Конституционного суда, это практические действия силовых (правоохранительных) органов. Сегодня поступила новость, что в четверг испанская полиция изъяла со склада от 2,5 до 3 млн. бюллетеней (кстати, это уже не первая партия изъятых бюллетеней), конфисковали более 100 урн для голосования и где-то по дороге «перехватила и изъяла около 6 миллионов конвертов для референдума, передает Rus.Media.
Ранее Мадрид взял под свой контроль всю правоохранительную систему Каталонии, все финансовые потоки (чтобы исключить использование средств для проведения референдума), а также пообещал, что полиция будет контролировать все кабинки для голосования. А 20 сентября Гражданская гвардия Испании устроила обыски в некоторых министерствах и аппарате правительства Каталонии и задержала 14 их сотрудников – им предъявлены подозрения в невыполнении судебных решений, которые запрещают подготовку и проведение референдума.
Пока поток новостей, как каталонский правительство пытается провести референдум, а испанский – сорвать его, со стороны воспринимается как некий захватывающий детектив-интрига: кто кого? Вот испанцы забрали у каталонцев миллионы бюллетеней, казалось бы референдум без бюллетеней, но кто знает, сколько бюллетеней предусмотрительные каталонцы напечатали (была новость, что во время упомянутых обысков 20 сентября их обнаружили девять миллионов, и вчера еще три миллионы; а в Каталонии всего семь с половиной миллионов жителей). А главное: чем больше Мадрид давит, тем больше решимость каталонцев настоять на своем. На референдум уже готовы идти и те, кто ранее был совершенно к этому равнодушен. Что же, действие, как известно, порождает противодействие.
Однако аналогии с детективом уместны лишь до тех пор, пока, не дай Бог, не прольется кровь. Такая опасность всегда существует, когда встает вопрос возникновения нового независимого государства, то есть изменения нынешних государственных границ. Можно сказать, что в таких случаях гораздо чаще кровь же льется. Впрочем, относительно Испании, то как-то не верится, что дело может дойти до такого. Каталонцы не от вчера заговорили о независимости, активный процесс обретения фактической независимости от Мадрида длится уже более десятилетия (и это только если не окунаться в глубокую историю). И до сих пор обходилось без жертв (в отличие от того, как за независимость от Мадрида сражались баски). Все это вместе дает твердую надежду, что до войны дело не дойдет.
Референдум 1 октября можно, конечно, сорвать, но очевидно, что общую проблему этим не решишь.
То в чем она, эта общая проблема? В том, что каталонцы – отдельная нация с самобытной культурой, языком, историей. Это – их официальный статус, закрепленный в Уставе автономии (фактически – Конституция Каталонии), который подтвержден на каталонском референдуме в 2006 году. Причем, этот Устав изначально признавали и в Мадриде (определением национального парламента), он официально вступил в действие, однако через четыре года Конституционный суд Испании признал его неконституционным. Такая «измена» очень возмутила многих каталонцев.
Итак, повторим, если каталонцы – отдельная нация, и большинство жителей Каталонии с этим согласны, тогда раньше или позже Каталония станет независимым государством. И когда состоится тот референдум, который это одобрит – вопрос второстепенный. И чем раньше это осознают в Мадриде и, соответственно, перестанут становиться на пути лавины, тем выгоднее для Испании будут условия ее дальнейшего сосуществования с Каталонией. Даже больше: уступчивость Мадриду может обеспечить ситуацию, когда Каталония удовлетворится (по крайней мере на определенное время, а это может быть несколько десятилетий) широкой автономией в составе Испании или конфедерацией с ней. В любом случае, и это однозначно подтверждает история, кровь льется не потому, что нация стремится собственного государства, а потому, что кто-то готов стрелять, чтобы этой собственной государства не было.