Мадонна забавно спародировала Ким Кардашян
29.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-09-28 13:18
Мадонна забавно спародировала Ким Кардашян
Певице удалось очень точно передать интонацию Кардашян.
Популярная американская певица Мадонна попыталась говорить, как светская львица Ким Кардашян, передает Rus.Media.
На днях 59-летняя Мадонна стала гостьей шоу Джимми Феллона, где вместе с ведущим приняла участие в традиционной рубрике “Lip Flip”.
В программе певица и телеведущий “поменялись голосами” и “примеряли чужие рты”. Интересно, что во время пародий Мадонна и Джимми изобразили не только друг друга, но и 36-летнюю звезду Ким Кардашян. Певице удалось очень точно передать интонацию Кардашян, чем она сразу же вызвала смех и аплодисменты зрителей в студии. Зацените!
Смотрите видео с Мадонной, где она пародирует Ким Кардашян: