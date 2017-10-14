Мадонна в шоке: Ольга Бузова перепела всемирно известный хит
14.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-10-14 10:50
Мадонна в шоке: Ольга Бузова перепела всемирно известный хит
Ольга Бузова шокировала поклонников, и причем, не только своих.
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Ольга Бузова шокировала поклонников и причем не только своих, передает Rus.Media. На сборной солянке концерта “ROCK-DANCE TOP” Поп-дива не испугалась, рискнула и перепела хит поп-королевы Мадонны “Vouge”. Мы решили оставить это без комментариев и просто показать вам этот эффектный лайф.