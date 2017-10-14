Мадонна в шоке: Ольга Бузова перепела всемирно известный хит

despravda | 14.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-14 10:50

Мадонна в шоке: Ольга Бузова перепела всемирно известный хит
Ольга Бузова шокировала поклонников, и причем, не только своих.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Ольга Бузова шокировала поклонников и причем не только своих, передает Rus.Media. На сборной солянке концерта “ROCK-DANCE TOP” Поп-дива не испугалась, рискнула и перепела хит поп-королевы Мадонны “Vouge”. Мы решили оставить это без комментариев и просто показать вам этот эффектный лайф.

Похожие записи

Об авторе

despravda